لبنان

في طرابلس.. إشكال تطور إلى إطلاق نار

Lebanon 24
23-11-2025 | 23:46
وقع إشكال بين ب. ن وس.ش في محلة مشروع الحريري - القبة في طرابلس وتطور إلى تبادل لإطلاق النار بينهما. 
وبحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24"، أطلق ب.ن النار على س.ش ما أدى إلى إصابته في قدمه. 
 
ونُقل الجريح إلى أحد مستشفيات المنطقة، فيما مُطلق النار فرّ إلى جهة مجهولة. 
 
 
