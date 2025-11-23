بعد اغتيال الطبطبائي… سيناريوهات على الطاولة الإسرائيلية



وبحسب القناة، فإن المنظومة الأمنية الإسرائيلية مستعدة لمختلف السيناريوهات المحتملة على ، وتشمل هذه السيناريوهات خيارات متعددة للرد، من بينها احتمال أن تطلق تنظيمات لبنانية أخرى الصواريخ بدلاً من حزب الله.



من جانبها، أفادت أن الهجمات ضد حزب الله ستستمر. وأضافت: "تم رفع مستوى الجهوزية والدفاع الجوي على الحدود مع ".

وأشارت إلى احتمال ردّ حوثي على اغتيال الرجل الثاني في "حزب الله" أمس، على اعتبار أن الطبطبائي كان قريبا جداً من الحوثيين.