لبنان

بعد اغتيال الطبطبائي… سيناريوهات على الطاولة الإسرائيلية

Lebanon 24
23-11-2025 | 23:47
ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي يمتلك مسبقاً خططاً "غير متناسبة" للرد في حال تعرضه لإطلاق نار من الأراضي اللبنانية، وذلك في أعقاب اغتيال القيادي في حزب الله هيثم علي الطبطبائي.
وبحسب القناة، فإن المنظومة الأمنية الإسرائيلية مستعدة لمختلف السيناريوهات المحتملة على الجبهة الشمالية، وتشمل هذه السيناريوهات خيارات متعددة للرد، من بينها احتمال أن تطلق تنظيمات لبنانية أخرى الصواريخ بدلاً من حزب الله.

ورغم حالة الاستنفار، تشير تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى أن اغتيال طبطبائي لن يؤدي إلى تصعيد واسع مع حزب الله.
 
من جانبها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الهجمات ضد حزب الله ستستمر. وأضافت: "تم رفع مستوى الجهوزية والدفاع الجوي على الحدود مع لبنان".
 
وأشارت إلى احتمال ردّ حوثي على اغتيال الرجل الثاني في "حزب الله" أمس، على اعتبار أن الطبطبائي كان قريبا جداً من الحوثيين.
