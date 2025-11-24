Advertisement

لبنان

السفير السابق خليل كاظم الخليل في ذمة الله

Lebanon 24
24-11-2025 | 01:26
A-
A+
Doc-P-1446034-638995697613734013.jpg
Doc-P-1446034-638995697613734013.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
غيب الموت السفير السابق خليل كاظم الخليل.
Advertisement
 
وولد الخليل في صور في الثامن من شباط 1941 وهو نجل النائب والوزير السابق كاظم الخليل الذي كان من مؤسسي "حزب الوطنيين الاحرار" ونائب رئيسه الرئيس كميل شمعون، كما كان رئيس السن في آخر مجلس نيابي قبل إقرار وثيقة الوفاق الوطني في الطائف.

إنتقل من المحاماة إلى الدبلوماسية في العام 1971 عندما عين في عهد الرئيس الراحل سليمان فرنجيه سفيرا للبنان لدى طهران، واستمر في منصبه إلى العام 1978 حيث عين سفيرا لبلاده في ألمانيا الاتحادية وظل في منصبه هناك إلى العام 1983 ليعود إلى الإدارة المركزية لوزارة الخارجية ليضطلع بالمديرية العامة للشؤون القانونية فيها إلى العام 1985. بعد ذلك عين سفيرا للبنان في هولندا إلى العام 1990. وآخر منصب دبلوماسي تولاه كان سفارة لبنان لدى تركيا من العام 1991 حتى العام 1994. استقال من السلك الدبلوماسي في 21 حزيران 1996.لينصرف من ثم إلى المحاماة والشأن العام. لازم والده كاظم الخليل في إجتماعات الطائف وشارك بمعظمها إلى جانبه وكلف بعدد من الاتصالات ذات الصلة بالمفاوضات التي كانت تجري في المؤتمر. وكان باشر في كتابة مذكراته قبل أن تدركه المنية ، وأشرف مع اشقائه على إصدار مذكرات كاظم الخليل التي" دار سائر المشرق " أخيرا بعنوان" مذكراتي" وهي في ثلاثة أجزاء.

يشيع جثمان الفقيد إلى مدافن العائلة في الحمادية - العباسية- صور ، ويصلى عليه نهار الثلاثاء في 25/ 11/ 2025، بعد صلاة الظهر الساعة الثانية عشرة ظهرا، تقبل التعازي بعد الدفن يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء 26/ 11/ 2025 حتى الساعة السابعة مساء في دارته بالحمادية. وفي بيروت يومي الخميس والجمعة في 27 و 28 /11/ 2025 في فندق LE grey - BEIRUT من الساعة الثانية بعد الظهر حتى السابعة مساء.
مواضيع ذات صلة
مهاة عبد الله خليل روفائيل
lebanon 24
24/11/2025 16:35:26 Lebanon 24 Lebanon 24
والدة النائب السابق شامل روكز في ذمة الله
lebanon 24
24/11/2025 16:35:26 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الإسرائيلية تقتحم مناطق واسعة بمحافظات الخليل ورام الله وقلقيلية وسلفيت بالضفة الغربية (الجزيرة)
lebanon 24
24/11/2025 16:35:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير لبنانيّ سابق في ذمة الله (صورة)
lebanon 24
24/11/2025 16:35:26 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

تعازي ووفيات

المديرية العامة

وزارة الخارجية

سليمان فرنجيه

سليمان فرنجي

سليمان فرنج

نائب رئيس

دبلوماسي

الطائف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:30 | 2025-11-24
09:19 | 2025-11-24
09:17 | 2025-11-24
09:14 | 2025-11-24
09:09 | 2025-11-24
09:00 | 2025-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24