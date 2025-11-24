26
لبنان
السفير السابق خليل كاظم الخليل في ذمة الله
Lebanon 24
24-11-2025
|
01:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
غيب الموت السفير السابق خليل كاظم
الخليل
.
Advertisement
وولد الخليل في صور في الثامن من شباط 1941 وهو نجل النائب والوزير السابق كاظم الخليل الذي كان من مؤسسي "حزب الوطنيين الاحرار" ونائب رئيسه الرئيس كميل شمعون، كما كان رئيس السن في آخر مجلس نيابي قبل إقرار وثيقة الوفاق الوطني في
الطائف
.
إنتقل من المحاماة إلى الدبلوماسية في العام 1971 عندما عين في عهد الرئيس الراحل
سليمان فرنجيه
سفيرا للبنان لدى طهران، واستمر في منصبه إلى العام 1978 حيث عين سفيرا لبلاده في ألمانيا الاتحادية وظل في منصبه هناك إلى العام 1983 ليعود إلى الإدارة المركزية لوزارة الخارجية ليضطلع بالمديرية العامة للشؤون القانونية فيها إلى العام 1985. بعد ذلك عين سفيرا للبنان في هولندا إلى العام 1990. وآخر منصب
دبلوماسي
تولاه كان سفارة
لبنان
لدى
تركيا
من العام 1991 حتى العام 1994. استقال من السلك الدبلوماسي في 21 حزيران 1996.لينصرف من ثم إلى المحاماة والشأن العام. لازم والده كاظم الخليل في إجتماعات الطائف وشارك بمعظمها إلى جانبه وكلف بعدد من الاتصالات ذات الصلة بالمفاوضات التي كانت تجري في المؤتمر. وكان باشر في كتابة مذكراته قبل أن تدركه المنية ، وأشرف مع اشقائه على إصدار مذكرات كاظم الخليل التي" دار سائر المشرق " أخيرا بعنوان" مذكراتي" وهي في ثلاثة أجزاء.
يشيع جثمان الفقيد إلى مدافن العائلة في الحمادية - العباسية- صور ، ويصلى عليه نهار الثلاثاء في 25/ 11/ 2025، بعد صلاة الظهر الساعة الثانية عشرة ظهرا، تقبل التعازي بعد الدفن يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء 26/ 11/ 2025 حتى الساعة السابعة مساء في دارته بالحمادية. وفي
بيروت
يومي الخميس والجمعة في 27 و 28 /11/ 2025 في فندق LE grey - BEIRUT من الساعة الثانية بعد الظهر حتى السابعة مساء.
