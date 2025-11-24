محطتان استثنائيتان في زيارة البابا إلى لبنان… هذا سر أهميتهما



وعند الساعة الثالثة وخمسٍ وأربعين دقيقة من عصر الأحد في 30 تشرين الثاني، من المتوقّع أن تحطّ طائرة الحبر الأعظم في مطار الدولي إيذانًا بانطلاق الزيارة.



ورغم العدد الكبير من الروحية والرسمية التي يتضمّنها برنامج البابا، إلّا أنّ محطتين تحديدًا تبرز أهميتهما بطابع مختلف واستثنائي.



ضريح القديس شربل – عنايا



في اليوم الثاني من الزيارة، يتوجّه البابا عند الساعة 9:45 صباحًا إلى دير مار مارون – عنايا لزيارة ضريح القديس شربل.

وتكتسب هذه المحطة رمزية خاصة، إذ تعدّ المرة الأولى التي يزور فيها بابا الدير الّذي يشكّل أحد أهم المراكز الروحية في الكنيسة وفي الشرق بأكمله.



القديس شربل، الراهب الناسك الّذي عاش حياة بسيطة في دير مار مارون ثمّ في صومعة عنّايا، أصبح أحد أكثر القديسين اللّبنانيين انتشارًا حول العالم، بعدما تزايدت شهادات الشفاء المنسوبة لشفاعته في لبنان والمهجر.



وتعود جذوة شهرته العالمية إلى الظاهرة الّتي تلت وفاته مباشرة، حين شوهد نور يسطع فوق قبره طوال أسابيع، ما أثار دهشة الرهبان والأهالي، ودفع الكنيسة إلى فتح ملفّه.



وفي 9 تشرين الأوّل 1977، أعلن البابا بولس السادس الأب شربل قديسًا للكنيسة الجامعة خلال احتفال رسمي في روما، لتتحوّل عنايا إلى أحد أبرز مراكز الحج المسيحي.



وتوثّق الرهبانية المارونية اللّبنانية سنويًا مئات الحالات التي تُدرس كنماذج شفاء، بعضها موثّق طبّيًا.



مستشفى راهبات – جلّ الديب

وفي اليوم الثالث والأخير، يبدأ البابا جولته من مستشفى راهبات الصليب في جل الديب، وهي محطة تحمل طابعًا روحيًا وإنسانيًا بامتياز.



فالزيارة تُعدّ الأولى من نوعها لبابا إلى هذا الصرح الّذي انطلقت جذوره مع رسالة الطوباوي الأب يعقوب الكبوشي في بدايات القرن الماضي.



نشأت الفكرة عندما شعر الأب يعقوب بنداء داخلي تجاه الأشخاص الّذين يموتون وحيدين، المهاجرين الّذين يبتلعهم البحر، ضحايا الحروب، والمرضى الّذين لا أحد يرافقهم في أيامهم الأخيرة.



ومع توسّع خدمته، التقى كاهنًا مسنًّا متروكًا بلا رعاية، فنقله إلى المكان البسيط الّذي كانت تديره مجموعة فتيات ملتزمات. شيئًا فشيئًا، تحول هذا المكان إلى بيت رحمة يستقبل منسيّي المجتمع: مرضى بلا عائلة، أشخاصًا ذوي إعاقات، وكبار سنّ يحتاجون إلى رعاية. ومن هنا وُلدت مؤسسات أصبحت لاحقًا ركائز في العمل الاجتماعي: مستشفى السيدة للأمراض المزمنة، دار المسيح الملك، ومستشفى راهبات الصليب للأمراض العقلية.



اليوم، يُعدّ المستشفى من أكبر مراكز الرعاية النفسية والعقلية في ، ويوفّر خدماته لأكثر من 800 مريض من مختلف الطوائف والجنسيات.



وتحرص الراهبات ومعهنّ الطاقم الطبي والتمريضي على متابعة رسالة الأب يعقوب القائلة إنّ "رحمة الله لا تعرف تمييزًا".



وخلال الزيارة، سيجتمع البابا مع المرضى والعاملين، ويتجوّل في القاعة الّتي كانت تُستخدم سابقًا كمسرح لإدخال الفرح إلى قلوب المرضى، قبل أن ينتقل إلى الأقسام المتخصّصة، ومنها قسم الأطفال الذين يعانون إعاقات ذهنية وتشوهات خلقية.



أخيرًا، ليست هاتان المحطّتان في زيارة البابا تفصيلين عابرين، بل لكل منهما جذورها الروحية وسرديتها الخاصة، تعكسان إرثًا من الإيمان وتجسيدًا حيًا للرحمة في قلب وطن جريح يبحث عن ما يعيد إليه نبض الرجاء.