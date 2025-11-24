تعزيزات دفاعية إسرائيلية بعد تهديد محتمل من لبنان

عزز سلاح الجو دفاعاته الجوية ورفع مستوى تأهبه في شمال البلاد تحسبًا لأي إطلاق صواريخ محتمل من في وذلك ردًا على عملية اغتيال القائد البارز هيثم في غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق ما أفادت صحيفة "تايمز أوف ".

