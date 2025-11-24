Advertisement

لبنان

تعزيزات دفاعية إسرائيلية بعد تهديد محتمل من لبنان

Lebanon 24
24-11-2025 | 03:04
عزز سلاح الجو الإسرائيلي دفاعاته الجوية ورفع مستوى تأهبه في شمال البلاد تحسبًا لأي إطلاق صواريخ محتمل من حزب الله في لبنان وذلك ردًا على عملية اغتيال القائد البارز هيثم علي الطبطبائي في غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق ما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
