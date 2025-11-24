Advertisement

لبنان

عبد الله يعلن جاهزية أكبر مولد لضخ المياه في موقع بسري

Lebanon 24
24-11-2025 | 03:45
 كتب النائب بلال عبد الله على منصة "اكس": "المولد الأخير والأكبر في موقع الضخ لآبار بسري والذي اصبح جاهزا وتم تسلمه من الاستشاري لزوم ضخ المياه الى الخزان في بسابا، اكيد بعد الانتهاء من تمديد القساطل من الموقع، والمنتظر إنجازه قبل فصل الصيف المقبل. الشكر لدولة الكويت الشقيقة ولمجلس الانماء والأعمار ولمصلحة مياه بيروت وجبل لبنان وللشركة المنفذة---بريدي".
