عبد الله يعلن جاهزية أكبر مولد لضخ المياه في موقع بسري

كتب النائب على منصة "اكس": "المولد الأخير والأكبر في موقع الضخ لآبار والذي اصبح جاهزا وتم تسلمه من الاستشاري لزوم ضخ المياه الى الخزان في ، اكيد بعد الانتهاء من تمديد القساطل من الموقع، والمنتظر إنجازه قبل فصل الصيف المقبل. الشكر لدولة الشقيقة ولمجلس الانماء والأعمار ولمصلحة مياه وجبل وللشركة المنفذة---بريدي".

