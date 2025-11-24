Advertisement

لبنان

مغتربو لبنان في فرنسا يطالبون بدولة علمانية ومساواة كاملة بين المواطنين

Lebanon 24
24-11-2025 | 04:02
أصدر المغتربون اللبنانيون في فرنسا، بمناسبة عيد الاستقلال الثاني والثمانين ومرور ست سنوات على انتفاضة 17 تشرين، "نداء باريس"، دعوا فيه إلى حوارات تتجاوز الانتماءات الطائفية والفئوية، بهدف تقريب وجهات النظر حول واقع لبنان واستشراف الحلول الممكنة. وأكدوا أن لبنان الوطن أكبر من طوائفه ويحتاج إلى إعادة بناء شاملة على أساس مسار دستوري يرسخ صيغة توافقية لعقد سياسي واجتماعي متوازن.
وأشار البيان إلى أن الذكرى السادسة لانتفاضة 17 تشرين تذكّر بفترة العفوية الشعبية العابرة للطوائف، التي وضعت المواطَنة في قلب النضال لبناء مجتمع تعددي حر وديمقراطي ودولة تضمن المساواة في الحقوق والواجبات، بعيدًا عن المحاصصة الطائفية والمنظومة الفاسدة. وأكد الموقعون على أن تعزيز مبدأ المواطنة والفصل بين الدين والدولة هو السبيل لإنشاء دولة علمانية تحترم حرية الإنسان وكرامته وتخرج لبنان من دائرة الطائفية والصراعات المذهبية.

وشدد النداء على عدة خطوات إصلاحية وطنية، تشمل تفعيل المادة 95 من الدستور لإلغاء الطائفية، وإصدار قانون موحد للأحوال الشخصية يسمح بالزواج المدني والمساواة في الإرث ويقر اختصاص المحاكم المدنية، بالإضافة إلى إقرار قانون انتخابي حديث يضمن وحدة لبنان والمساواة بين جميع المواطنين، مؤكدين أن احترام التنوع الديني والثقافي شرط أساسي لتحقيق دولة المواطنة والسلام الدائم.
