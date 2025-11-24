Advertisement

لبنان

افتتاح سوق المزارعين في السوق العتيق - زوق مكايل

Lebanon 24
24-11-2025 | 04:39
افتتح رئيس بلدية زوق مكايل ورئيس اتحاد بلديات كسروان–الفتوح إلياس البعينو سوق المزارعين في السوق العتيق، بمشاركة واسعة من المنتجين المحليين وحضور أهلي لافت. وقد عرض السوق تشكيلة كبيرة من المنتوجات اللبنانية، من مؤونة ومأكولات تقليدية إلى خضار وفاكهة طازجة.
وشدّد البعينو في كلمته على أهمية دعم المزارع المحلي وتعزيز دوره في تنشيط الاقتصاد والتشبث بالأرض، مؤكدًا أن هذه المبادرة تشكّل منصة حقيقية لتمكين المنتجين.
 
وسيُقام السوق أسبوعيًا كل يوم سبت، ما يتيح للزوار فرصة اكتشاف أفضل الإنتاجات الزراعية والحرفية اللبنانية.
