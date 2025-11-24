افتتاح سوق المزارعين في السوق العتيق - زوق مكايل

Advertisement

افتتح رئيس بلدية زوق مكايل ورئيس اتحاد بلديات كسروان– إلياس البعينو سوق المزارعين في السوق العتيق، بمشاركة واسعة من المنتجين المحليين وحضور أهلي لافت. وقد عرض السوق تشكيلة كبيرة من المنتوجات ، من مؤونة ومأكولات تقليدية إلى خضار وفاكهة طازجة.وشدّد البعينو في كلمته على أهمية دعم المزارع المحلي وتعزيز دوره في تنشيط الاقتصاد والتشبث بالأرض، مؤكدًا أن تشكّل منصة حقيقية لتمكين المنتجين.