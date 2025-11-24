شارل مرقص نقيبًا للمعالجين الفيزيائيين

Advertisement

عقدت الجمعية العمومية لنقابة المعالجين الفيزيائيين في اجتماعها في قاعة مسرح بلدية جديدة المتن، حيث جرت مناقشة التقرير السنوي وإقرار نشاطات النقابة والمصادقة على الحسابات المالية للسنة السابقة. وبعد ذلك، بدأت عملية الانتخابات في دورتها الأولى، التي أسفرت عن اختيار أربعة أعضاء جدد لمجلس النقابة، وعضوين للمجلس التأديبي، وعضوين للجنة إدارة الصندوق التقاعدي، إضافة إلى مراقب عام للصندوق ومساعدين اثنين.وفي الثانية، خاض المعالج الفيزيائي الدكتور شارل مرقص انتخابات منصب النقيب، ليُعلن فوزه مدعومًا من حزب " " الذي ينتمي إليه، إلى جانب دعم من ، وحزب ، والحزب التقدمي ، وتيار ، إضافة إلى عدة جامعات أبرزها اليسوعية، ، والعربية، وعدد كبير من المستقلين.ويُعرف النقيب الجديد بخبرته المهنية وسيرته المميزة في مجال العلاج الفيزيائي، فضلًا عن تجربته النقابية كنائب للنقيب بين عامي 2022 و2025. وقد شكّلت نتيجة الانتخاب محطة لافتة بعد التفاف مختلف القوى والهيئات حول ترشيحه، في مشهد أكّد توافق الجسم النقابي على وضع الشخص المناسب في الموقع المناسب.