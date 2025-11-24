Advertisement

لبنان

شارل مرقص نقيبًا للمعالجين الفيزيائيين

Lebanon 24
24-11-2025 | 04:43
عقدت الجمعية العمومية لنقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان اجتماعها في قاعة مسرح بلدية جديدة المتن، حيث جرت مناقشة التقرير السنوي وإقرار نشاطات النقابة والمصادقة على الحسابات المالية للسنة السابقة. وبعد ذلك، بدأت عملية الانتخابات في دورتها الأولى، التي أسفرت عن اختيار أربعة أعضاء جدد لمجلس النقابة، وعضوين للمجلس التأديبي، وعضوين للجنة إدارة الصندوق التقاعدي، إضافة إلى مراقب عام للصندوق ومساعدين اثنين.
وفي الدورة الثانية، خاض المعالج الفيزيائي الدكتور شارل مرقص انتخابات منصب النقيب، ليُعلن فوزه مدعومًا من حزب "القوات اللبنانية" الذي ينتمي إليه، إلى جانب دعم من حزب الكتائب، وحزب المردة، والحزب التقدمي الاشتراكي، وتيار المستقبل، إضافة إلى عدة جامعات أبرزها اليسوعية، الحكمة، والعربية، وعدد كبير من المستقلين.

ويُعرف النقيب الجديد بخبرته المهنية وسيرته المميزة في مجال العلاج الفيزيائي، فضلًا عن تجربته النقابية كنائب للنقيب بين عامي 2022 و2025. وقد شكّلت نتيجة الانتخاب محطة لافتة بعد التفاف مختلف القوى والهيئات حول ترشيحه، في مشهد أكّد توافق الجسم النقابي على وضع الشخص المناسب في الموقع المناسب.
