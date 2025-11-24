Advertisement

لبنان

البستاني يحيّي رسامني على "عدالة الأشغال"

Lebanon 24
24-11-2025 | 05:57
أشاد النائب فريد البستاني بأداء وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني خلال الأشهر الماضية، مثمنًا ما وصفه بالنهج المسؤول والعادل في إدارة ملفات الوزارة وتوزيع المشاريع على مختلف المناطق اللبنانية.
ولفت بشكل خاص إلى أعمال التزفيت والصيانة التي نُفِّذت في قضاء الشوف، ولا سيما في دير القمر، والتي ساهمت في تحسين السلامة المرورية وتسهيل تنقّل الأهالي.
 
وأكد البستاني أن هذا الأداء المتوازن يعكس رؤية وطنية تقوم على خدمة جميع اللبنانيين بلا استثناء، داعيًا إلى استمرار هذه المقاربة لأنها تترك أثرًا مباشرًا على حياة المواطنين اليومية. 
