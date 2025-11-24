البستاني يحيّي رسامني على "عدالة الأشغال"

أشاد بأداء وزير الأشغال العامة والنقل خلال الأشهر الماضية، مثمنًا ما وصفه بالنهج المسؤول والعادل في إدارة ملفات الوزارة وتوزيع المشاريع على مختلف المناطق .

ولفت بشكل خاص إلى أعمال التزفيت والصيانة التي نُفِّذت في قضاء ، ولا سيما في دير القمر، والتي ساهمت في تحسين السلامة المرورية وتسهيل تنقّل الأهالي.

وأكد أن هذا الأداء المتوازن يعكس رؤية وطنية تقوم على خدمة جميع اللبنانيين بلا استثناء، داعيًا إلى استمرار هذه المقاربة لأنها تترك أثرًا مباشرًا على حياة المواطنين اليومية.