لبنان

إنفجار جسم مشبوه بمواطن في النبي شيت

Lebanon 24
24-11-2025 | 06:32
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إصابة المواطن ا.م، جراء إنفجار جسم مشبوه من مخلفات الحرب في بلدة النبي شيت البقاعية، بينما كان يقوم بتنظيف الأعشاب أمام منزله.
الجيش: إصابة عسكري بجروح نتيجة انفجار جسم مشبوه في زبقين
في عيترون... إنفجار جسم مشبوه من مخلفات العدوّ بأحد المواطنين
"لبنان 24": غارات إسرائيليّة على منطقة الشعرة في جرود النبي شيت في البقاع
وزارة الصحة: شهيد في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في بلدة النبي شيت - قضاء بعلبك
