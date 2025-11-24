ما هو السلاح الذي استخدمته إسرائيل لاغتيال الطبطبائي؟

كشف موقع "نتسيف" الإسرائيليّ، أن استخدمت في عملية إغتيال القائد العسكريّ في " " هيثم ، قنابل دقيقة من طراز "GBU-39".

وأضاف الموقع الإسرائيليّ، أنّ "هذا النوع من الذخيرة معروف بخفة وزنه ودقته في إصابة الهدف، ما يسمح له بإصابة أهداف محددة مع تقليل الأضرار الجانبية".



وتحتوي بعض نسخ هذا النوع من القذائف على حوالي 16 كيلوغراماً من متفجرات AFX-757، وهي قادرة على اختراق ما يصل إلى مترين من الخرسانة المسلحة.



وتستخدم القنبلة نظام توجيه مزدوج بالقصور الذاتي، بالإضافة إلى نظام تحديد المواقع العالمي "INS/GPS"، مع مقاومة عالية للتشويش المضاد للطائرات، وهو ما يجعلها مناسبة للعمليات التي تتطلب دقة عالية في بيئة معقدة.



ووفقًا لمعلومات دوائر عسكرية في ، استخدم سلاح الجوّ في عملية اغتيال الطبطبائي 6 قنابل من هذا النوع في طلعة جوية واحدة. (ارم نيوز)