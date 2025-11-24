23
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
12
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
-1
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ما هو السلاح الذي استخدمته إسرائيل لاغتيال الطبطبائي؟
Lebanon 24
24-11-2025
|
08:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف موقع "نتسيف" الإسرائيليّ، أن
إسرائيل
استخدمت في عملية إغتيال القائد العسكريّ في "
حزب الله
" هيثم
علي الطبطبائي
، قنابل دقيقة من طراز "GBU-39".
Advertisement
وأضاف الموقع الإسرائيليّ، أنّ "هذا النوع من الذخيرة معروف بخفة وزنه ودقته في إصابة الهدف، ما يسمح له بإصابة أهداف محددة مع تقليل الأضرار الجانبية".
وتحتوي بعض نسخ هذا النوع من القذائف على حوالي 16 كيلوغراماً من متفجرات AFX-757، وهي قادرة على اختراق ما يصل إلى مترين من الخرسانة المسلحة.
وتستخدم القنبلة نظام توجيه مزدوج بالقصور الذاتي، بالإضافة إلى نظام تحديد المواقع العالمي "INS/GPS"، مع مقاومة عالية للتشويش المضاد للطائرات، وهو ما يجعلها مناسبة للعمليات التي تتطلب دقة عالية في بيئة معقدة.
ووفقًا لمعلومات دوائر عسكرية في
تل أبيب
، استخدم سلاح الجوّ
الإسرائيلي
في عملية اغتيال الطبطبائي 6 قنابل من هذا النوع في طلعة جوية واحدة. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
ما الذي أدى إلى اغتيال الطبطبائي؟ تقرير إماراتيّ يتحدث عن "الخرق"
Lebanon 24
ما الذي أدى إلى اغتيال الطبطبائي؟ تقرير إماراتيّ يتحدث عن "الخرق"
25/11/2025 03:19:22
25/11/2025 03:19:22
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل حاولت اغتيال الطبطبائي مرتين خلال الحرب وهذه هي المرة الثالثة
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل حاولت اغتيال الطبطبائي مرتين خلال الحرب وهذه هي المرة الثالثة
25/11/2025 03:19:22
25/11/2025 03:19:22
Lebanon 24
Lebanon 24
القومي يندّد باغتيال الطبطبائي ويحمّل الدولة مسؤولية كبح العدوان
Lebanon 24
القومي يندّد باغتيال الطبطبائي ويحمّل الدولة مسؤولية كبح العدوان
25/11/2025 03:19:22
25/11/2025 03:19:22
Lebanon 24
Lebanon 24
إغتيال الطبطبائي: تصعيد اسرائيلي بلا سقف وتحذيرات دولية من جولات قتال جديدة
Lebanon 24
إغتيال الطبطبائي: تصعيد اسرائيلي بلا سقف وتحذيرات دولية من جولات قتال جديدة
25/11/2025 03:19:22
25/11/2025 03:19:22
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عربي-دولي
القائد العسكري
علي الطبطبائي
الإسرائيلي
حزب الله
ارم نيوز
هيثم علي
إسرائيل
تل أبيب
تابع
قد يعجبك أيضاً
بينَ الأمس واليوم: لبنان في "قلب البابا" (حلقة 2)
Lebanon 24
بينَ الأمس واليوم: لبنان في "قلب البابا" (حلقة 2)
14:30 | 2025-11-24
24/11/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قفزة أسعار غير مسبوقة
Lebanon 24
قفزة أسعار غير مسبوقة
17:16 | 2025-11-24
24/11/2025 05:16:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
16:58 | 2025-11-24
24/11/2025 04:58:21
Lebanon 24
Lebanon 24
استخباراتياً.. ماذا كشف اغتيال طبطبائي؟ "يسرائيل هيوم" تجيب
Lebanon 24
استخباراتياً.. ماذا كشف اغتيال طبطبائي؟ "يسرائيل هيوم" تجيب
16:32 | 2025-11-24
24/11/2025 04:32:55
Lebanon 24
Lebanon 24
صور مُسربة لهيثم طبطبائي تثير ضجة
Lebanon 24
صور مُسربة لهيثم طبطبائي تثير ضجة
16:18 | 2025-11-24
24/11/2025 04:18:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عواصف رعدية وثلوج.. منخفض جوي سيضرب لبنان
Lebanon 24
عواصف رعدية وثلوج.. منخفض جوي سيضرب لبنان
07:21 | 2025-11-24
24/11/2025 07:21:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي أدى إلى اغتيال الطبطبائي؟ تقرير إماراتيّ يتحدث عن "الخرق"
Lebanon 24
ما الذي أدى إلى اغتيال الطبطبائي؟ تقرير إماراتيّ يتحدث عن "الخرق"
11:00 | 2025-11-24
24/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معهد إسرائيلي ينشر قائمة أسماء قادة "حزب الله".. طبطبائي ووفيق صفا ضمنها
Lebanon 24
معهد إسرائيلي ينشر قائمة أسماء قادة "حزب الله".. طبطبائي ووفيق صفا ضمنها
06:06 | 2025-11-24
24/11/2025 06:06:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخر دراسة عن القهوة.. هذا ما تفعله بالدماغ
Lebanon 24
أخر دراسة عن القهوة.. هذا ما تفعله بالدماغ
06:30 | 2025-11-24
24/11/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليات "كوماندوز"... خطّة إسرائيليّة قد تطال الضاحية الجنوبيّة هذا ما كُشِفَ عنها
Lebanon 24
عمليات "كوماندوز"... خطّة إسرائيليّة قد تطال الضاحية الجنوبيّة هذا ما كُشِفَ عنها
06:30 | 2025-11-24
24/11/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:30 | 2025-11-24
بينَ الأمس واليوم: لبنان في "قلب البابا" (حلقة 2)
17:16 | 2025-11-24
قفزة أسعار غير مسبوقة
16:58 | 2025-11-24
مقدمات النشرات المسائيّة
16:32 | 2025-11-24
استخباراتياً.. ماذا كشف اغتيال طبطبائي؟ "يسرائيل هيوم" تجيب
16:18 | 2025-11-24
صور مُسربة لهيثم طبطبائي تثير ضجة
15:46 | 2025-11-24
في إسرائيل.. هذا ما قيل عن زيارة البابا إلى لبنان
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
25/11/2025 03:19:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
25/11/2025 03:19:22
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
25/11/2025 03:19:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24