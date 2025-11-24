Advertisement

لبنان

الحجار يلتقي نظيره الفرنسي في باريس

Lebanon 24
24-11-2025 | 08:36
Doc-P-1446206-638995955127167756.png
Doc-P-1446206-638995955127167756.png photos 0
عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اجتماعا مع نظيره الفرنسي لوران نونييز، في مقر وزارة الداخلية الفرنسية في باريس، بحضور سفير لبنان ربيع الشاعر.
في مستهل اللقاء، شكر الحجار فرنسا على وقوفها الدائم إلى جانب لبنان وشعبه، مثنيا على "الدور المحوري الذي تضطلع به حاليا كشريك أساسي في لجنة "الميكانيزم"، من أجل تثبيت الإستقرار في جنوب لبنان، ودعم الجهود المبذولة للإنسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف الإعتداءات الاسرائيلية المستمرة".

وكان بحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصا في المجالات الأمنية، ومكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، ومكافحة المخدرات، إلى جانب التعاون في ضبط الحدود ومواجهة الهجرة غير الشرعية.

وأكد الوزيران عمق العلاقات التاريخية التي تربط لبنان وفرنسا، وأهمية ترسيخ الشراكة الإستراتيجية القائمة، وتفعيل آليات التعاون المشترك.

وتطرق البحث إلى أهمية مواصلة دعم المؤسسات الأمنية اللبنانية، لا سيما قوى الأمن الداخلي، بحيث شدد الحجار على "أهمية هذا الدعم في تعزيز قدرات القوى الأمنية ومواكبة التحديات الراهنة في حفظ الأمن والاستقرار".

وعرض الحجار مع نظيره الفرنسي أوضاع الجالية اللبنانية في فرنسا، مشيدا "بالدور الإيجابي الذي تؤديه في المجتمع الفرنسي"، ومعبّرا عن تطلّعه إلى "مواصلة التعاون لتسهيل شؤون اللبنانيين المقيمين في فرنسا، لاسيما الطلاب منهم". (الوكالة الوطنية للإعلام)
