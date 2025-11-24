خلال تشييع أحد شهداء "حزب الله"... هذا ما فعلته إسرائيل

أفادت مندوبة " "، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة لم تُفارق موكب تشييع الشهيد رفعت مراد في بلدة طليا، وحلّقت على علو منخفض جدّاً، خلال مراسم التشييع.

وتجدر الإشارة إلى أنّ رفعت أحمد استشهد يوم أمس، في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت القياديّ في " " طبطبائي في الضاحية الجنوبية لبيروت.