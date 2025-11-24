Advertisement

لبنان

خلال تشييع أحد شهداء "حزب الله"... هذا ما فعلته إسرائيل

Lebanon 24
24-11-2025 | 09:36
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة لم تُفارق موكب تشييع الشهيد رفعت أحمد حسين مراد في بلدة طليا، وحلّقت على علو منخفض جدّاً، خلال مراسم التشييع.
وتجدر الإشارة إلى أنّ رفعت أحمد حسين مراد استشهد يوم أمس، في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت القياديّ في "حزب الله" هيثم علي طبطبائي في الضاحية الجنوبية لبيروت.
 
 
 
 
