لبنان

صحيفة إسرائيليّة: مليار دولار وصلت إلى "حزب الله" وهذا ما سيختاره

Lebanon 24
24-11-2025 | 10:21
قالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إنّه "من المرجح أنّ يسعى "حزب الله" إلى تجنب جولة أخرى واسعة النطاق من القتال مع إسرائيل".
وأضافت الصحيفة الإسرائيليّة: "من المُرجّح أنّ يختار "حزب الله "تأجيل ردّه بسبب الضغط الداخلي أو الاكتفاء بعمل رمزي محدود".
 
 
وقال مسؤولون أميركيّون لـ"يسرائيل هيوم"، إنّ "إيران حوّلت حوالي مليار دولار إلى "حزب الله" لإعادة الإعمار في العام الماضي".
 
 
 
