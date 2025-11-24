Advertisement

لبنان

البزري التقى لجنة تجار سوق "الحسبة" في صيدا

Lebanon 24
24-11-2025 | 10:37
التقى النائب الدكتور عبد الرحمن البزري رئيس لجنة تجّار سوق الخضار والفاكهة بالجملة "الحسبة" في صيدا سليم الزعتري على رأس وفد من أصحاب المحال والمؤسسات التجارية العاملة في السوق.
وبحث الوفد مع البزري مستجدات موضوع الزيادات على ايجارات المحال مطالبين بـ"حلٍ عادل ومنصف يُراعي حقوق التجار ويضمن استمرار نشاطهم". (الوكالة الوطنية للإعلام)
الوكالة الوطنية للإعلام

عبد الرحمن البزري

الوطنية للإعلام

الوكالة الوطنية

عبد الرحمن ال

سليم الزعتري

عبد الرحمن

نائب ال

