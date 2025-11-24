ريسيتال ميلادي في بعلبك

Advertisement

المطران فرحا أكد في كلمته أن الميلاد "ليس مجرد مناسبة سنوية، بل دعوة متجددة لنكون صانعي سلام وبناة رجاء في زمن يكثر فيه الظلام"، مشدداً على رسالة المحبة والتقرب من المتألمين. من جهتها، رأت رئيسة رولا التوم أن "بعلبك مدينة واقفة، شامخة كأساطيرها، لم تغيّرها العواصف ولا الحروب"، مؤكدة أن هدف الأمسية هو إيصال "شعلة أمل وحب من القلب إلى القلوب".