لبنان

ريسيتال ميلادي في بعلبك

Lebanon 24
24-11-2025 | 10:38
استضافت كنيسة القديستين بربارة وتقلا في بعلبك ريسيتالاً ميلادياً برعاية النائب الدكتور سامر التوم، أحيته جوقة "سانتا ماريا" بقيادة المايسترو جميل توفيق، بدعوة من لجنة "بيلبقلنا الفرح". وحضر الأمسية رئيس أساقفة بعلبك الهرمل للروم الملكيين الكاثوليك المطران ميخائيل فرحا، المطران حنا رحمة، المطران أنطونيوس الصوري، ممثل مفتي المحافظة المحامي أحمد وهبة، رئيس بلدية بعلبك أحمد زهير الطفيلي، ورجال دين وفاعليات ثقافية واجتماعية.
المطران فرحا أكد في كلمته أن الميلاد "ليس مجرد مناسبة سنوية، بل دعوة متجددة لنكون صانعي سلام وبناة رجاء في زمن يكثر فيه الظلام"، مشدداً على رسالة المحبة والتقرب من المتألمين. من جهتها، رأت رئيسة اللجنة المنظمة رولا التوم أن "بعلبك مدينة واقفة، شامخة كأساطيرها، لم تغيّرها العواصف ولا الحروب"، مؤكدة أن هدف الأمسية هو إيصال "شعلة أمل وحب من القلب إلى القلوب".
