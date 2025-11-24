Advertisement

لبنان

حمادة: لا يمكن الحديث عن الاستقلال وأرضنا محتلة وترابنا مدنس وسماؤنا تنتهك

24-11-2025 | 11:49


قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة أنّ "المقاومة ليست مقاومة طائفية، فهي بذلت خيرة قاداتها وخيرة أبنائها لتحمي لبنان، كل لبنان بطوائفه ومذاهبه وتعدد مكوناته".
وفي كلمة له خلال احتفال تأبيبي في بلدة بوداي، ذكر حمادة أن "المقاومة هي التي حمت الأمة"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن الحديث عن الاستقلال وأرضنا محتلة وترابنا مدنس وسماؤنا تنتهك في كل لحظة وجغرافيا لبنان مرتهنة الى استباحة عدونا".
 
 
ولفت إلى أن "دعوتنا إلى الوحدة الوطنية هي من أجل هذا الوطن"، وأضاف: "إننا إذ نحذر من خطر وجودي فلا يظنن أحد أننا نخاف على وجودنا نحن كطائفة، إنما خوفنا على وجود هذا البلد كل هذا البلد وعلى كل طوائفه ومكوناته، على العكس من ذلك نحن مطمئنون إلى نصرنا ومطمئنون إلى ثباتنا".
 
 
