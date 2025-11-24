حمادة: لا يمكن الحديث عن الاستقلال وأرضنا محتلة وترابنا مدنس وسماؤنا تنتهك

قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب أنّ " ليست مقاومة طائفية، فهي بذلت خيرة قاداتها وخيرة أبنائها لتحمي ، كل لبنان بطوائفه ومذاهبه وتعدد مكوناته".

وفي كلمة له خلال احتفال تأبيبي في بلدة ، ذكر أن "المقاومة هي التي حمت الأمة"، مشيراً إلى أنه " لا يمكن الحديث عن وأرضنا محتلة وترابنا مدنس وسماؤنا تنتهك في كل لحظة وجغرافيا لبنان مرتهنة الى استباحة عدونا".