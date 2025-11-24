Advertisement

لبنان

"الكتائب" تحذّر من حملة التحريض الممنهجة التي يشنّها "محور الممانعة": مسار خطير

Lebanon 24
24-11-2025 | 13:05
صدر عن جهاز الإعلام في حزب الكتائب، البيان التالي: "تتواصل حملة التحريض الممنهجة التي يشنّها بعض الإعلام و"الإعلاميين" التابعين لمحور الممانعة، في انحدار غير مسبوق يضرب كل المعايير الوطنية والأخلاقية، متجاوزين حدود النقد إلى التخوين، والتشكيك بأسس العيش المشترك، ووصولاً إلى التهديد العلني بالقتل".
تابع البيان: "ويترافق هذا المسار الخطير مع ممارسات ممنهجة لترهيب الصحافيين، لا يكتفي بها أنصار هذا المحور في الشارع، بل يتولاها أيضاً من يسمّون أنفسهم "رجال قانون"، محوّلين الادّعاءات إلى وسيلة للانتقام". 


أضاف: "إن جهاز الإعلام في حزب الكتائب يضع هذه الوقائع أمام الرأي العام، ويحذّر من الانزلاق المتواصل نحو اسلوب القمع والترهيب الذي ولى زمنه، ويدعو السلطات إلى التحرّك الفوري لوضع حدّ لهذا الانفلات الممنهج". 


ختم: "نقولها بوضوح: الكلمة الحرة خط أحمر، والتهويل لن يُرهب اللبنانيين، ولن يتراجع الإعلام اللبناني عن الدفاع عن حرية الرأي، وحق اللبنانيين بمعرفة الحقيقة".
