"الكتائب" تحذّر من حملة التحريض الممنهجة التي يشنّها "محور الممانعة": مسار خطير

تابع البيان: "ويترافق هذا المسار الخطير مع ممارسات ممنهجة لترهيب الصحافيين، لا يكتفي بها هذا المحور في الشارع، بل يتولاها أيضاً من يسمّون أنفسهم "رجال قانون"، محوّلين الادّعاءات إلى وسيلة للانتقام".أضاف: "إن جهاز الإعلام في حزب يضع هذه الوقائع أمام الرأي العام، ويحذّر من الانزلاق المتواصل نحو اسلوب القمع والترهيب الذي ولى زمنه، ويدعو السلطات إلى التحرّك الفوري لوضع حدّ لهذا الانفلات الممنهج".ختم: "نقولها بوضوح: الكلمة الحرة خط أحمر، والتهويل لن يُرهب اللبنانيين، ولن يتراجع عن الدفاع عن حرية الرأي، وحق اللبنانيين بمعرفة الحقيقة".