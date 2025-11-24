Advertisement

لبنان

آخر تقرير إسرائيلي يعلن: "حماس" ستلتحق بـ"حزب الله" خلال أي حرب!

Lebanon 24
24-11-2025 | 13:13
أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الاثنين، بوجود تنسيق غير مسبوق بين "حماس" و"حزب الله" خلال الأشهر الأخيرة.
وأوضحت أن المئات من عناصر "حماس" يتم تحضيرهم في لبنان للالتحاق بـ"حزب الله" عند أي مواجهة مقبلة.
