أفادت هيئة البث اليوم الاثنين، بوجود تنسيق غير مسبوق بين " " و" " خلال الأشهر الأخيرة.وأوضحت أن المئات من عناصر "حماس" يتم تحضيرهم في للالتحاق بـ"حزب الله" عند أي مواجهة مقبلة.