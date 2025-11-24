23
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
12
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
-1
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
آخر تقرير إسرائيلي يعلن: "حماس" ستلتحق بـ"حزب الله" خلال أي حرب!
Lebanon 24
24-11-2025
|
13:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت هيئة البث
الإسرائيلية
اليوم الاثنين، بوجود تنسيق غير مسبوق بين "
حماس
" و"
حزب الله
" خلال الأشهر الأخيرة.
Advertisement
وأوضحت أن المئات من عناصر "حماس" يتم تحضيرهم في
لبنان
للالتحاق بـ"حزب الله" عند أي مواجهة مقبلة.
مواضيع ذات صلة
"حزب الله" عاد إلى سوريا؟ إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي!
Lebanon 24
"حزب الله" عاد إلى سوريا؟ إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي!
25/11/2025 03:23:39
25/11/2025 03:23:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي: هذا ما يفعله "حزب الله" ضمن "قاعدته المدنية"
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي: هذا ما يفعله "حزب الله" ضمن "قاعدته المدنية"
25/11/2025 03:23:39
25/11/2025 03:23:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير يعلن: هل سيوقف "حزب الله" مساعدات النزوح؟
Lebanon 24
تقرير يعلن: هل سيوقف "حزب الله" مساعدات النزوح؟
25/11/2025 03:23:39
25/11/2025 03:23:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير اسرائيلي: منطقة قد تشهدُ هجوماً لـ"حزب الله" ومناورة مُفاجئة!
Lebanon 24
تقرير اسرائيلي: منطقة قد تشهدُ هجوماً لـ"حزب الله" ومناورة مُفاجئة!
25/11/2025 03:23:39
25/11/2025 03:23:39
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عربي-دولي
الإسرائيلية
الإسرائيلي
حزب الله
إسرائيل
حماس
تابع
قد يعجبك أيضاً
بينَ الأمس واليوم: لبنان في "قلب البابا" (حلقة 2)
Lebanon 24
بينَ الأمس واليوم: لبنان في "قلب البابا" (حلقة 2)
14:30 | 2025-11-24
24/11/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قفزة أسعار غير مسبوقة
Lebanon 24
قفزة أسعار غير مسبوقة
17:16 | 2025-11-24
24/11/2025 05:16:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
16:58 | 2025-11-24
24/11/2025 04:58:21
Lebanon 24
Lebanon 24
استخباراتياً.. ماذا كشف اغتيال طبطبائي؟ "يسرائيل هيوم" تجيب
Lebanon 24
استخباراتياً.. ماذا كشف اغتيال طبطبائي؟ "يسرائيل هيوم" تجيب
16:32 | 2025-11-24
24/11/2025 04:32:55
Lebanon 24
Lebanon 24
صور مُسربة لهيثم طبطبائي تثير ضجة
Lebanon 24
صور مُسربة لهيثم طبطبائي تثير ضجة
16:18 | 2025-11-24
24/11/2025 04:18:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عواصف رعدية وثلوج.. منخفض جوي سيضرب لبنان
Lebanon 24
عواصف رعدية وثلوج.. منخفض جوي سيضرب لبنان
07:21 | 2025-11-24
24/11/2025 07:21:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي أدى إلى اغتيال الطبطبائي؟ تقرير إماراتيّ يتحدث عن "الخرق"
Lebanon 24
ما الذي أدى إلى اغتيال الطبطبائي؟ تقرير إماراتيّ يتحدث عن "الخرق"
11:00 | 2025-11-24
24/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معهد إسرائيلي ينشر قائمة أسماء قادة "حزب الله".. طبطبائي ووفيق صفا ضمنها
Lebanon 24
معهد إسرائيلي ينشر قائمة أسماء قادة "حزب الله".. طبطبائي ووفيق صفا ضمنها
06:06 | 2025-11-24
24/11/2025 06:06:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخر دراسة عن القهوة.. هذا ما تفعله بالدماغ
Lebanon 24
أخر دراسة عن القهوة.. هذا ما تفعله بالدماغ
06:30 | 2025-11-24
24/11/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليات "كوماندوز"... خطّة إسرائيليّة قد تطال الضاحية الجنوبيّة هذا ما كُشِفَ عنها
Lebanon 24
عمليات "كوماندوز"... خطّة إسرائيليّة قد تطال الضاحية الجنوبيّة هذا ما كُشِفَ عنها
06:30 | 2025-11-24
24/11/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:30 | 2025-11-24
بينَ الأمس واليوم: لبنان في "قلب البابا" (حلقة 2)
17:16 | 2025-11-24
قفزة أسعار غير مسبوقة
16:58 | 2025-11-24
مقدمات النشرات المسائيّة
16:32 | 2025-11-24
استخباراتياً.. ماذا كشف اغتيال طبطبائي؟ "يسرائيل هيوم" تجيب
16:18 | 2025-11-24
صور مُسربة لهيثم طبطبائي تثير ضجة
15:46 | 2025-11-24
في إسرائيل.. هذا ما قيل عن زيارة البابا إلى لبنان
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
25/11/2025 03:23:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
25/11/2025 03:23:39
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
25/11/2025 03:23:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24