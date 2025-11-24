هذه حقيقة ظهور نور من قبر القدّيسة رفقا في جربتا!

Advertisement

أوضح دير – جربتا، ردًا على الأنباء المتداولة عن ظهور نور من قبر القدّيسة رفقا، أن "ما يتم تداوله غير دقيق"، مؤكدًا أن "النور ناجم عن جهاز بروجيكتور مُثبت في المكان، ولا علاقة له بأي ظاهرة استثنائية".وأشار الدير أيضًا إلى أن "إيمان الناس بالقدّيسة رفقا لا يرتبط بهذه الإضاءةط، مشدّدًا على "أهمية نقل الواقع كما هو".