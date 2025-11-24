23
لبنان
هذه حقيقة ظهور نور من قبر القدّيسة رفقا في جربتا!
Lebanon 24
24-11-2025
|
13:56
A-
A+
أوضح دير
مار يوسف
– جربتا، ردًا على الأنباء المتداولة عن ظهور نور من قبر القدّيسة رفقا، أن "ما يتم تداوله غير دقيق"، مؤكدًا أن "النور ناجم عن جهاز بروجيكتور مُثبت في المكان، ولا علاقة له بأي ظاهرة استثنائية".
وأشار الدير أيضًا إلى أن "إيمان الناس بالقدّيسة رفقا لا يرتبط بهذه الإضاءةط، مشدّدًا على "أهمية نقل الواقع كما هو".
