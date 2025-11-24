Advertisement

لبنان

هذه حقيقة ظهور نور من قبر القدّيسة رفقا في جربتا!

Lebanon 24
24-11-2025 | 13:56
أوضح دير مار يوسف – جربتا، ردًا على الأنباء المتداولة عن ظهور نور من قبر القدّيسة رفقا،  أن "ما يتم تداوله غير دقيق"، مؤكدًا أن "النور ناجم عن جهاز بروجيكتور مُثبت في المكان، ولا علاقة له بأي ظاهرة استثنائية".
وأشار الدير أيضًا إلى أن "إيمان الناس بالقدّيسة رفقا لا يرتبط بهذه الإضاءةط، مشدّدًا على "أهمية نقل الواقع كما هو".

مار يوسف

