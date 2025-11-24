بالصورة.. رئيس "الفيفا" في لبنان

Advertisement

حطّ الدولي جياني إنفانتينو في مساء اليوم، في زيارة رسمية تمتد ليومين هي الأولى له منذ عام 2019، حيث استقبله في رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر والأمين العام جهاد الشحف.ويزور إنفانتينو غدًا بدعوة من رئيس الجمهورية جوزيف عون، حيث يُعقد اجتماع موسّع يُخصّص لبحث سبل دعم البنية التحتية الكروية وتطوير الملاعب في .كما يلتقي رئيس "فيفا" قيادة الاتحاد اللبناني لكرة القدم لاستعراض خطط التطوير الخاصة بالمنتخبات الوطنية والدوريات المحلية، إلى جانب المشاريع المشتركة المدرجة ضمن برامج فيفا.وتحمل الزيارة رسالة دعم واضحة للكرة اللبنانية في مرحلة حسّاسة تتزامن مع استعداد المنتخبات لاستحقاقات إقليمية وقارية، ومع الجهود المبذولة لإعادة تنشيط القطاع الرياضي محليًا.