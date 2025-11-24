Advertisement

لبنان

بالصورة.. رئيس "الفيفا" في لبنان

Lebanon 24
24-11-2025 | 14:58
حطّ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في بيروت مساء اليوم، في زيارة رسمية تمتد ليومين هي الأولى له منذ عام 2019، حيث استقبله في المطار رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر والأمين العام جهاد الشحف.
ويزور إنفانتينو القصر الجمهوري غدًا بدعوة من رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، حيث يُعقد اجتماع موسّع يُخصّص لبحث سبل دعم البنية التحتية الكروية وتطوير الملاعب في لبنان.

كما يلتقي رئيس "فيفا" قيادة الاتحاد اللبناني لكرة القدم لاستعراض خطط التطوير الخاصة بالمنتخبات الوطنية والدوريات المحلية، إلى جانب المشاريع المشتركة المدرجة ضمن برامج فيفا.

وتحمل الزيارة رسالة دعم واضحة للكرة اللبنانية في مرحلة حسّاسة تتزامن مع استعداد المنتخبات لاستحقاقات إقليمية وقارية، ومع الجهود المبذولة لإعادة تنشيط القطاع الرياضي محليًا.
 
