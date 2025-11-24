Advertisement

لبنان

برعاية وزارة الثقافة… المهرجان الدولي للأفلام القصيرة ينطلق من جديد

Lebanon 24
24-11-2025 | 15:22
أطلقت كلية العلوم الإنسانية في جامعة سيّدة اللويزة – زوق مصبح، وبرعاية وزارة الثقافة، الدورة الـ18 من المهرجان الدولي للأفلام القصيرة NDU تحت عنوان "من الشباب إلى الإرث"، بمشاركة 52 فيلماً من عشر دول.
حضر الافتتاح ممثل وزير الثقافة الدكتور علي الصمد وعدد من الشخصيات الفنية والأكاديمية، وتمّ تكريم الكاتبة اللبنانية نادين جابر كضيفة شرف الدورة.
 


وأكدت الكلمات الرسمية على دور المهرجان في دعم المواهب الشابة وتعزيز الثقافة السينمائية، فيما شدّد رئيس الجامعة الأب بشارة الخوري على أهمية الحفاظ على الذاكرة الثقافية من خلال التعاون مع وزارة الثقافة لترميم أرشيف استديو بعلبك.

كما أعلن مدير المهرجان جورج طربيه عن خطوات لتعزيز التعاون الدولي وتوسيع حضور الأفلام اللبنانية الشابة عالمياً، إلى جانب محاضرات مجانية لطلاب الجامعات.

ويُختتم المهرجان في 28 تشرين الثاني 2025 بحفل توزيع الجوائز.

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24