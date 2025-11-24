23
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
12
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
-1
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
برعاية وزارة الثقافة… المهرجان الدولي للأفلام القصيرة ينطلق من جديد
Lebanon 24
24-11-2025
|
15:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلقت كلية العلوم الإنسانية في جامعة سيّدة اللويزة – زوق مصبح، وبرعاية
وزارة الثقافة
،
الدورة
الـ18 من المهرجان الدولي للأفلام القصيرة NDU تحت عنوان "من الشباب إلى الإرث"، بمشاركة 52 فيلماً من عشر دول.
Advertisement
حضر الافتتاح ممثل
وزير الثقافة
الدكتور
علي الصمد
وعدد من الشخصيات الفنية والأكاديمية، وتمّ تكريم الكاتبة
اللبنانية
نادين جابر كضيفة شرف الدورة.
وأكدت الكلمات الرسمية على دور المهرجان في دعم المواهب الشابة وتعزيز الثقافة السينمائية، فيما شدّد
رئيس الجامعة
الأب بشارة
الخوري
على أهمية الحفاظ على الذاكرة الثقافية من خلال التعاون مع وزارة الثقافة لترميم أرشيف استديو
بعلبك
.
كما أعلن مدير المهرجان
جورج
طربيه عن خطوات لتعزيز التعاون الدولي وتوسيع حضور الأفلام اللبنانية الشابة عالمياً، إلى جانب محاضرات مجانية لطلاب الجامعات.
ويُختتم المهرجان في 28 تشرين الثاني 2025 بحفل توزيع الجوائز.
مواضيع ذات صلة
بيروت تستضيف المهرجان البريطاني للأفلام "تقاطعات"
Lebanon 24
بيروت تستضيف المهرجان البريطاني للأفلام "تقاطعات"
25/11/2025 03:25:17
25/11/2025 03:25:17
Lebanon 24
Lebanon 24
جورج خباز يشارك بفيلمين في مهرجان هامبورغ السينمائي الدولي
Lebanon 24
جورج خباز يشارك بفيلمين في مهرجان هامبورغ السينمائي الدولي
25/11/2025 03:25:17
25/11/2025 03:25:17
Lebanon 24
Lebanon 24
افتتاح مهرجان الأفلام الوثائقية في بيروت تحت عنوان "زمن الأبطال"
Lebanon 24
افتتاح مهرجان الأفلام الوثائقية في بيروت تحت عنوان "زمن الأبطال"
25/11/2025 03:25:17
25/11/2025 03:25:17
Lebanon 24
Lebanon 24
انطلاق مهرجان "بيروت كتب" بنسخته الجديدة للأدب الفرنكوفوني
Lebanon 24
انطلاق مهرجان "بيروت كتب" بنسخته الجديدة للأدب الفرنكوفوني
25/11/2025 03:25:17
25/11/2025 03:25:17
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الثقافة
رئيس الجامعة
وزير الثقافة
علي الصمد
اللبنانية
أكاديمية
الخوري
الدورة
تابع
قد يعجبك أيضاً
بينَ الأمس واليوم: لبنان في "قلب البابا" (حلقة 2)
Lebanon 24
بينَ الأمس واليوم: لبنان في "قلب البابا" (حلقة 2)
14:30 | 2025-11-24
24/11/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قفزة أسعار غير مسبوقة
Lebanon 24
قفزة أسعار غير مسبوقة
17:16 | 2025-11-24
24/11/2025 05:16:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
16:58 | 2025-11-24
24/11/2025 04:58:21
Lebanon 24
Lebanon 24
استخباراتياً.. ماذا كشف اغتيال طبطبائي؟ "يسرائيل هيوم" تجيب
Lebanon 24
استخباراتياً.. ماذا كشف اغتيال طبطبائي؟ "يسرائيل هيوم" تجيب
16:32 | 2025-11-24
24/11/2025 04:32:55
Lebanon 24
Lebanon 24
صور مُسربة لهيثم طبطبائي تثير ضجة
Lebanon 24
صور مُسربة لهيثم طبطبائي تثير ضجة
16:18 | 2025-11-24
24/11/2025 04:18:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عواصف رعدية وثلوج.. منخفض جوي سيضرب لبنان
Lebanon 24
عواصف رعدية وثلوج.. منخفض جوي سيضرب لبنان
07:21 | 2025-11-24
24/11/2025 07:21:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي أدى إلى اغتيال الطبطبائي؟ تقرير إماراتيّ يتحدث عن "الخرق"
Lebanon 24
ما الذي أدى إلى اغتيال الطبطبائي؟ تقرير إماراتيّ يتحدث عن "الخرق"
11:00 | 2025-11-24
24/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معهد إسرائيلي ينشر قائمة أسماء قادة "حزب الله".. طبطبائي ووفيق صفا ضمنها
Lebanon 24
معهد إسرائيلي ينشر قائمة أسماء قادة "حزب الله".. طبطبائي ووفيق صفا ضمنها
06:06 | 2025-11-24
24/11/2025 06:06:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخر دراسة عن القهوة.. هذا ما تفعله بالدماغ
Lebanon 24
أخر دراسة عن القهوة.. هذا ما تفعله بالدماغ
06:30 | 2025-11-24
24/11/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليات "كوماندوز"... خطّة إسرائيليّة قد تطال الضاحية الجنوبيّة هذا ما كُشِفَ عنها
Lebanon 24
عمليات "كوماندوز"... خطّة إسرائيليّة قد تطال الضاحية الجنوبيّة هذا ما كُشِفَ عنها
06:30 | 2025-11-24
24/11/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:30 | 2025-11-24
بينَ الأمس واليوم: لبنان في "قلب البابا" (حلقة 2)
17:16 | 2025-11-24
قفزة أسعار غير مسبوقة
16:58 | 2025-11-24
مقدمات النشرات المسائيّة
16:32 | 2025-11-24
استخباراتياً.. ماذا كشف اغتيال طبطبائي؟ "يسرائيل هيوم" تجيب
16:18 | 2025-11-24
صور مُسربة لهيثم طبطبائي تثير ضجة
15:46 | 2025-11-24
في إسرائيل.. هذا ما قيل عن زيارة البابا إلى لبنان
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
25/11/2025 03:25:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
25/11/2025 03:25:17
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
25/11/2025 03:25:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24