برعاية وزارة الثقافة… المهرجان الدولي للأفلام القصيرة ينطلق من جديد

أطلقت كلية العلوم الإنسانية في جامعة سيّدة اللويزة – زوق مصبح، وبرعاية ، الـ18 من المهرجان الدولي للأفلام القصيرة NDU تحت عنوان "من الشباب إلى الإرث"، بمشاركة 52 فيلماً من عشر دول.حضر الافتتاح ممثل الدكتور وعدد من الشخصيات الفنية والأكاديمية، وتمّ تكريم الكاتبة نادين جابر كضيفة شرف الدورة.

وأكدت الكلمات الرسمية على دور المهرجان في دعم المواهب الشابة وتعزيز الثقافة السينمائية، فيما شدّد الأب بشارة على أهمية الحفاظ على الذاكرة الثقافية من خلال التعاون مع وزارة الثقافة لترميم أرشيف استديو .كما أعلن مدير المهرجان طربيه عن خطوات لتعزيز التعاون الدولي وتوسيع حضور الأفلام اللبنانية الشابة عالمياً، إلى جانب محاضرات مجانية لطلاب الجامعات.ويُختتم المهرجان في 28 تشرين الثاني 2025 بحفل توزيع الجوائز.