النادي اللبناني للدراجات النارية يحيّي الجيش في الاستقلال: إكليل وعلَم عملاق في اليرزة

نظّم " للدراجات النارية" زيارة إلى بمناسبة عيد الـ82، بمشاركة عائلة المرحوم أحمد يمّوت. واستقبل العميد الركن المغوار وسيم الوفد ممثّلًا قيادة الجيش، فيما مثّل النادي مدير النشاطات الكابتن الصمدي.وقام الدراجون بوضع إكليل من الزهر على نصب الخالدين ورفعوا علماً لبنانياً عملاقاً على وقع النشيد الوطني، قبل تقديم دروع تكريمية إلى .الصمدي توجّه بالتهنئة إلى العماد ، مشيرًا إلى أن زيارة هذا العام جاءت تخليداً لذكرى ميلاد أحمد يمّوت، والتأكيد على أهمية السلامة المرورية لسائقي الدراجات والتقيّد بإجراءات الحماية وارتداء الخوذة.، شكر العميد علوية النادي على مبادرته ورحّب بالمشاركين باسم القيادة.