لبنان

النادي اللبناني للدراجات النارية يحيّي الجيش في الاستقلال: إكليل وعلَم عملاق في اليرزة

Lebanon 24
24-11-2025 | 15:32
نظّم "النادي اللبناني للدراجات النارية" زيارة إلى قيادة الجيش بمناسبة عيد الاستقلال الـ82، بمشاركة عائلة المرحوم أحمد يمّوت. واستقبل العميد الركن المغوار وسيم علوية الوفد ممثّلًا قيادة الجيش، فيما مثّل النادي مدير النشاطات الكابتن فؤاد الصمدي.
وقام الدراجون بوضع إكليل من الزهر على نصب الخالدين ورفعوا علماً لبنانياً عملاقاً على وقع النشيد الوطني، قبل تقديم دروع تكريمية إلى ممثل قائد الجيش.

 الصمدي توجّه بالتهنئة إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل، مشيرًا إلى أن زيارة هذا العام جاءت تخليداً لذكرى ميلاد أحمد يمّوت، والتأكيد على أهمية السلامة المرورية لسائقي الدراجات والتقيّد بإجراءات الحماية وارتداء الخوذة.

من جهته، شكر العميد علوية النادي على مبادرته ورحّب بالمشاركين باسم القيادة.
 
