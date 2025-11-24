مساع مصرية لمنع عدوان إسرائيلي على لبنان

Advertisement

من المتوقع أن يصل إلى اليوم المصري، بدر عبد العاطي، للقاء المسؤولين، استكمالاً للمسعى الذي كان بدأه قبل أسابيع رئيس الاستخبارات ، اللواء حسن رشاد، سعياً إلى التهدئة وعدم التصعيد.وتشير معلومات "النهار" إلى أن مصر تضطلع بدور على مستوى فاعل من أجل ثني عن أي عمل عدواني قد تقوم به في أي توقيت.وقال السفير المصري في علاء موسى لـ"النهار": "دورنا هو دعم لبنان ومساعدته والسعي إلى ثني إسرائيل عن شن أي عدوان عليه، وهذا هو المسعى المصري الفاعل في هذا السياق"، لافتاً إلى أن وزير الخارجية المصري كانت له على هامش قمة جوهانسبرغ سلسلة اتصالات ولقاءات، منها لقاءان مع وزيري خارجية وفرنسا، من أجل المساعي المصرية المبذولة تجاه لبنان، إلى اتصالات بقطر وإيران ودول أخرى.وأضاف موسى: "همّنا تجنيب لبنان أي عدوان إسرائيلي. نحن لم نقصّر ولن ندخر جهداً لقطع الطريق على أي عدوان على هذا البلد الذي نقدره ونحبه. هذا هو دورنا ودور وزير الخارجية المصري".وهل من لقاء سيجمع الوزير مع " "؟ أجاب: "ثمة إيجابيات عبر الاستماع إلى كل الأفرقاء اللبنانيين. نحن لا نستثني أحداً، وعلى مسافة واحدة من الجميع".ويخلص السفير المصري إلى أن "زيارة وزير الخارجية المصري هي للتأكيد أن مصر لن تتخلى عن لبنان في مثل هذه الظروف، واتصالاتنا تشمل الأميركية وكل دول القرار لهذه الغاية".مصادر الخارجية أكدت أن القاهرة تبذل جهوداً مضنية من أجل دعم لبنان، ونحن ننتظر وزير الخارجية المصري لمعرفة ما يحمله.