Advertisement

لبنان

ناموس السمعة وذَنْبِيُّةُ الشُبهة من جاذبية الصيت الى ضجيج الخيبة

Lebanon 24
25-11-2025 | 01:07
A-
A+
Doc-P-1446436-638996549313132093.webp
Doc-P-1446436-638996549313132093.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب الوزير السابق جورج كلاس: للسمعة في حياة الأشخاص  تأثيراتٌ على  وجودهم  و  مواقعهم في المجتمع ، إرثاً و حضوراً و توريثاً  و منسوبَ كرامةٍ و مستوى مقام . إنها مبدأ أخلاقي يُنَمّى بالتربية و تجلوه التجارب و إختباراتُ الأحوال .
Advertisement

و  السمعةُ المهنية مشفوعة بالخبرة المعرفية  ، غالباً  ما تكون اقوى من الشهرة ، و  أعلى مرتبةً منها  في تظهير حقيقة الناس ،  كما ان   لها  فِعْلها في تصنيف الاشخاص إجتماعياً  و إضفاء الهالات على رؤوسهم او إسدال الستارة على حضورهم ، كفعل إستباقي و حُكمٍ وقائي تفرضه الظروف و يتحكَّم بمساره توقّع الخيبات ، في بيئات متشظيَّة  كثر  فيها  (  المنظِّرون )  و قلَّ فيها  الفكر  .  

و غالباً ما تبني  السمعةُ الاسمَ الرباعي للشخص المكوَّن عُرفاً من اسمه الاول و اسم أبيه  و اسم العائلة ، مسبوقاً او متبوعاً أحياناً بالسمعة الطيبة التي  تصيتُ عنه بالأبيض ، شهامة و أمانة و بسالة و كرماً و خصالاً حميدة ؛  او بالسمعة السيئة ،العاكسة لسلوكاته بالأسودِ،  خيبةً و خيانةً و بخلاً و جبانةً و سوءَ أمانةٍ و غيبَةً و نكران معروف و طَوْلَاتِ لسان ..!

و  السمعةُ ، بوَجهَيْها الطيب و السيئ  ، اشبه ( بالنشرة الشخصية ) و بملخص عن سيرة حياة الفرد  ، الذي غالبا ما يُحكَمُ له او يُحكَمُ عليه من خلال سمعته ، التي تسبق ادبيات  التعرَُف اليه و التعريف به  و التفاعل معه ، تقارباً او تباعداً .

 السمعة الطيبة ، الموروثة و المعاشة و المورًَثة ،هي تراث يُحافَظُ عليه ، و مبادرة تُنَمَّى ، و رصيد يُستثمَر  بالخير و النفع العام ..!
فمع  السمعة يكتمل الاسم ، تعريفاً و نسباً و شهرةً و برْقَةَ تألُّقٍ نوَّار  أوْ دَمسَة ذِلٍّ عتَّام .
و  كثيراً ما تُغني السمعةُ الطيبة عن أي تعريف و شرح  و  وتقديم أوراق اعتماد لدى الناس بمختلف مستوياتهم و مواقعهم . هي تسبقُ الشخص إلى المحافل و المجالس ، و تعرِّف عنه و تدل اليه عن بُعد ، تماما كما العطر يفوح عبقه من بعيد ..!

فليس قليلاً ابداً ان يُسْبَقَ إسمُ شخصٍ بعبارة " هذا شخص مسموعته جيدة  ، و إِبنُ أخلاقه ، و  كلمته كلمة ، و حافظ سِرٍّ ، و مؤتمَنٌ على خوفٍ ، و ساتِرٍ لمذلَّةٍ ، و حامٍ لِعِرض " ، و ان يقال فيه انه ابن أبيه ، و سليل عائلته  ،و كريم العرق ، حسباً و نسباً ..!

انها السمعةُ يا بُنيّ ، فحصِّنها بأخلاقك ، و كنْ على قدر مسؤولية ما تربيت عليه من قيم و خصال و ما حَصَّلتَ  من طيب مَحْتِدٍ و غلال كرامة .!
سمعةُ الشخص و سمعَةُ الوطن و سمعةُ العيلةِ و سمعةُ المهنة و سمعةُ المؤًسسة و سمعةُ المدرسة و سمعة البيت و سمعة الجامعة و سمعة المشفى و سمعة المطعم و سمعة الفريق…كلّها ، أحكامٌ منطوقة باسم الناس العارفين الشاهدين لمحاسن السمعة او الشاهدين على سوئها ..!
فإستثمرْ بمسموعيتك و إجعلها مدخلَ الناس إلى قلبك و  فكرك ، و بطاقة دخولك إلى مقامات الحضور و عقولهم و قلوبهم  و ألسنتهم . فالناس يا بنَيَّ  قوَّالون و ناقلون جيدون لما يرونه منك و يسمعونه عنك ، او ما يعانون منك ، و  ألسنتهم ظالمة لا ترحم إنْ رأوا منك سقطة ولوْ من غير قصد منك ، فيصوِّبون  على سمعتك الطيبة البيضاء  و يبدلونها بسمعة لئيمة شتيمة سوداء . 
 و كن على قدر  القيم التي تجتمع في ما هو مسموع عنك بالإيجاب و التقدير !
و إيَّاك ان تستخِفََ بمسموعيتك أبدا . و حَذارِ ان تتهاون بجزئياتها او ان تهمل أيَّاً من مفاصلها . فهي الموروثُ و الإرثُ و الجنى و الرصيد و المقام .!
فتقوَّ  بالسمعة ، فهي عنوانك و علامتك المايزة ، و إبتعد عن  ذَنْبيَّةِ الشُبهة ، فإنها هدّامة سَمَّامةٌ  قاتلة !

أنت تتعبُ و تجهدُ لبناء سمعتك مدماكا مدماكا ، و هي رغم صلابتها  الفولاذية و شعاعية نورها ، معرضة للخدش و الكسر كالبلوَّرة ، التي  إذا ما إنشعرَ قلبها او إنقرفَ  طرفُها ، أصابها العيب و صعب التصليح و الترميم،  و  نسي الناس كلَّ ابيض اصيل فيك و تطلعوا إلى العيب الطارئ ، فقاضوك و ظالموك و أدانوك و اطلقوا عليك من   السلبيات أظلمَ من أحكام أي دكتاتور ،  و قالوا فيك ما لا يخطر على بال و ما لم يُقَلْ في أي مجال .

ان خدش السمعة الطيبة و ترميمها  ،  اخطر و أقسى و اصعب من  السمعة السيئة نفسها . فإصلاح الخدش يستلزم تبريرا و توضيحا و شرحا إقناعياً و جهدا كثيفاً و تَعبَةَ قلب و صَفْنةَ صَبْر ، أكثر مما يستوجبه جهد إبدالِ السمعةِ السيئةِ بصيتٍ حسن .

حافظْ على سمعتك الطيبة و مسموعيتك المجتمعية و إبقَ على رِفعتكَ و  علِّ مكانتكَ ، فسمعتكُ هي انت و  هي اهلك و هي عيلتك و هي وطنك و  هي كل منْ و ما حولك .
إحترِمْ قانون السمعة ، إحفظْهُ عن ظهر  القلب ، ففيه المنعةُ و كل أمل ، و إبتعِدْ عن ذَنبيَّةِ الخيبة ، ففيها مَقتَل ..!
 
مواضيع ذات صلة
أسرار جاذبية المرأة
lebanon 24
25/11/2025 12:12:47 Lebanon 24 Lebanon 24
جاذبية الجرائم الحقيقية.. لماذا يستهوي الناس هذا النوع من المحتوى؟
lebanon 24
25/11/2025 12:12:47 Lebanon 24 Lebanon 24
القومي ينتخب رئيسا للمجلس وناموسا في جلسته الأولى
lebanon 24
25/11/2025 12:12:47 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا الممثل هو الرجل الأكثر جاذبية لعام 2025.. تعرّفوا إليه (صور)
lebanon 24
25/11/2025 12:12:47 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

ضيوف لبنان 24

العارف

الطيبة

الطيب

بعبار

جورج

الرب

هنية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-11-25
05:00 | 2025-11-25
04:53 | 2025-11-25
04:51 | 2025-11-25
04:51 | 2025-11-25
04:42 | 2025-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24