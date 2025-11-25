Advertisement

لبنان

الحل عند "المستقبل"؟

Lebanon 24
25-11-2025 | 01:30
تتحدث أوساط سياسية عن خلافات واضحة داخل بعض "الدوائر السنيّة" بين المرشحين للانتخابات النيابية، خصوصًا أولئك الذين يقدَّمون عادة على أنهم الأقرب إلى "تيار المستقبل".
وتشير مصادر مطلعة إلى أن هذه الخلافات ليست سطحية، بل تعكس تنافسًا حادًا على النفوذ والتمثيل، ولا يمكن وضع حدّ لها إلا في حال قرر "التيار" العودة إلى الساحة الانتخابية بشكل مباشر ورسمي، ما يمنحه القدرة على ضبط المرشحين وتوحيد الصفوف.
أمّا إذا بقي القرار على حاله بعدم المشاركة المباشرة، فمن المتوقع أن تستمر هذه التباينات حتى يوم الاقتراع، مع تأثيرات قد تمتد إلى ما بعد الانتخابات.
 
المصدر: لبنان 24
