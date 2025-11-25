الحل عند "المستقبل"؟

Advertisement

تتحدث أوساط سياسية عن خلافات واضحة داخل بعض "الدوائر السنيّة" بين المرشحين للانتخابات النيابية، خصوصًا أولئك الذين يقدَّمون عادة على أنهم الأقرب إلى " ".وتشير مصادر مطلعة إلى أن هذه الخلافات ليست سطحية، بل تعكس تنافسًا حادًا على النفوذ والتمثيل، ولا يمكن وضع حدّ لها إلا في حال قرر " " العودة إلى الساحة بشكل مباشر ورسمي، ما يمنحه القدرة على ضبط المرشحين وتوحيد الصفوف.أمّا إذا بقي القرار على حاله بعدم المشاركة المباشرة، فمن المتوقع أن تستمر هذه التباينات حتى يوم الاقتراع، مع تأثيرات قد تمتد إلى ما بعد الانتخابات.