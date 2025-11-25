20
لبنان
نجاة عون تحذر من تكرار سيناريو حرب بعد اغتيال الطبطبائي
Lebanon 24
25-11-2025
|
02:08
A-
A+
اعتبرت النائبة نجاة عون، أن "ما حصل
يوم الأحد
الماضي، أي اغتيال الطبطبائي، يعيدنا في الذاكرة الى مشهد اغتيال القيادي في
حزب الله
فؤاد
شكر، وما تبعه من تداعيات أودت البلاد إلى حرب مدمّرة".
وتخوفت من أن "يؤدي تعنّت حزب الله الى المزيد من الدمار والخراب والقتل"، معتبرة أنّ "التعنت والاستفراد بالقرار داخليا من الحزب لا يجر البلاد نحو الخراب الاسرائيلي وحسب، بل يضعف أيضا موقف رئيس الجمهورية أمام كل الدول التي ترغب في مساعدتنا".
وأكدت "الحاجة الى الالتفاف حول رئيسي الجمهورية
جوزاف عون
والحكومة
نواف سلام
من أجل النهوض بالبلد"، مشددة على أنّ "حزب الله أضعف مما نتصور ولا يمتلك القدرة على الرد وكلّ ما يملكه هو الشعارات من أجل تقوية موقف
إيران
".
ورأت أن "ليست لدينا القدرة العسكرية على الضغط على اسرائيل، ولا سبيل لنا سوى الضغط الدبلوماسي". (صوت كل لبنان)
