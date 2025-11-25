20
لبنان
ترقّب في صفوف "الحزب".. من سيخلف الطبطبائي؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
25-11-2025
|
03:45
A-
A+
أشارت المعلومات الى ان القلق والترقب يسيطر في صفوف "
حزب الله
" عقب اغتيال القيادي الثاني في الحزب هيثم
علي الطبطبائي
في الضاحية الجنوبية، وخصوصاً لناحية من سيتولى مركزه في هذا الظرف الحساس الذي تمر به البلاد على وقع التهديدات الاسرائيلية، والحاجة الى قائد ميداني .
وأشارت المعلومات الى ان العديد من الاشخاص من "المجلس الحربي" في الحزب مرشحون لتولي المنصب ولعل ابرزهم
محمد حيدر
وطلال
حمية
اضافة الى القيادي
خليل حرب
، وهؤلاء اشرفوا في السابق على عمليات ضد اسرائيل.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"
