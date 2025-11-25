ترقّب في صفوف "الحزب".. من سيخلف الطبطبائي؟

Advertisement

أشارت المعلومات الى ان القلق والترقب يسيطر في صفوف " " عقب اغتيال القيادي الثاني في الحزب هيثم في الضاحية الجنوبية، وخصوصاً لناحية من سيتولى مركزه في هذا الظرف الحساس الذي تمر به البلاد على وقع التهديدات الاسرائيلية، والحاجة الى قائد ميداني .وأشارت المعلومات الى ان العديد من الاشخاص من "المجلس الحربي" في الحزب مرشحون لتولي المنصب ولعل ابرزهم وطلال اضافة الى القيادي ، وهؤلاء اشرفوا في السابق على عمليات ضد اسرائيل.