مهمات الدفاع المدني خلال 24 ساعة

أفادت ان عناصرها نفذت 117 مهمّة في خلال الـ 24 ساعة الماضية، توزعت كالاتي:-اخماد حرائق: 91: أحراج: 1، أعشاب: 63، أعشاب وسيارات: 10، أشجار مثمرة: 1، منازل:3، نفايات 7، آليات متنوعة: 2، كهرباء: 1، مؤسسات: 2، مزرعة: 1-اسعاف: 17: حالات طارئة: 3، حوادث سير: 6، نقل مرضى: 4، نقل جثث: 1، انتشال ونقل جثث جراء حريق معمل: 3-خدمات عامة: 4سلامة عامة: 5