مهمات الدفاع المدني خلال 24 ساعة
Lebanon 24
25-11-2025
|
03:36
A-
A+
photos
A+
A-
أفادت
المديرية العامة للدفاع المدني
ان عناصرها نفذت 117 مهمّة في خلال الـ 24 ساعة الماضية، توزعت كالاتي:
-اخماد حرائق: 91: أحراج: 1، أعشاب: 63، أعشاب وسيارات: 10، أشجار مثمرة: 1، منازل:3، نفايات 7، آليات متنوعة: 2، كهرباء: 1، مؤسسات: 2، مزرعة: 1
-اسعاف: 17: حالات طارئة: 3، حوادث سير: 6، نقل مرضى: 4، نقل جثث: 1، انتشال ونقل جثث جراء حريق معمل: 3
-خدمات عامة: 4
سلامة عامة: 5
مواضيع ذات صلة
مهمات الدفاع المدني خلال الـ 24 ساعة الماضية
Lebanon 24
مهمات الدفاع المدني خلال الـ 24 ساعة الماضية
25/11/2025 12:15:17
25/11/2025 12:15:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع المدني: 69 مهمة خلال 24 ساعة
Lebanon 24
الدفاع المدني: 69 مهمة خلال 24 ساعة
25/11/2025 12:15:17
25/11/2025 12:15:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع المدني: 78 مهمة خلال 24 ساعة الماضية
Lebanon 24
الدفاع المدني: 78 مهمة خلال 24 ساعة الماضية
25/11/2025 12:15:17
25/11/2025 12:15:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع المدني: 87 مهمّة خلال الـ 24 ساعة الماضية
Lebanon 24
الدفاع المدني: 87 مهمّة خلال الـ 24 ساعة الماضية
25/11/2025 12:15:17
25/11/2025 12:15:17
Lebanon 24
Lebanon 24
المديرية العامة للدفاع المدني
المديرية العامة
مديرية ال
شجار
قد يعجبك أيضاً
مؤتمر في الضبية يُطلق خارطة طريق للإدارة الذكية… تعاون بلدي–خاص على خط التحديث
Lebanon 24
مؤتمر في الضبية يُطلق خارطة طريق للإدارة الذكية… تعاون بلدي–خاص على خط التحديث
05:15 | 2025-11-25
25/11/2025 05:15:12
Lebanon 24
Lebanon 24
كورنيش المنية مغلق مؤقتًا… ويعاد فتحه الخميس
Lebanon 24
كورنيش المنية مغلق مؤقتًا… ويعاد فتحه الخميس
05:00 | 2025-11-25
25/11/2025 05:00:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هدفٌ "خفي" وراء اغتيال طبطبائي.. لماذا سكنَ الضاحية؟
Lebanon 24
هدفٌ "خفي" وراء اغتيال طبطبائي.. لماذا سكنَ الضاحية؟
05:00 | 2025-11-25
25/11/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق حملة "اتحدوا" في لبنان لمناهضة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات
Lebanon 24
إطلاق حملة "اتحدوا" في لبنان لمناهضة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات
04:53 | 2025-11-25
25/11/2025 04:53:49
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون يحمل رسالة سلام إلى تركيا ولبنان
Lebanon 24
البابا لاوون يحمل رسالة سلام إلى تركيا ولبنان
04:51 | 2025-11-25
25/11/2025 04:51:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
عواصف رعدية وثلوج.. منخفض جوي سيضرب لبنان
Lebanon 24
عواصف رعدية وثلوج.. منخفض جوي سيضرب لبنان
07:21 | 2025-11-24
24/11/2025 07:21:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي أدى إلى اغتيال الطبطبائي؟ تقرير إماراتيّ يتحدث عن "الخرق"
Lebanon 24
ما الذي أدى إلى اغتيال الطبطبائي؟ تقرير إماراتيّ يتحدث عن "الخرق"
11:00 | 2025-11-24
24/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معهد إسرائيلي ينشر قائمة أسماء قادة "حزب الله".. طبطبائي ووفيق صفا ضمنها
Lebanon 24
معهد إسرائيلي ينشر قائمة أسماء قادة "حزب الله".. طبطبائي ووفيق صفا ضمنها
06:06 | 2025-11-24
24/11/2025 06:06:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخر دراسة عن القهوة.. هذا ما تفعله بالدماغ
Lebanon 24
أخر دراسة عن القهوة.. هذا ما تفعله بالدماغ
06:30 | 2025-11-24
24/11/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شخصية أخرى بمكانة طبطبائي في "الحزب".. تقريرٌ إسرائيلي يكشف الإسم
Lebanon 24
شخصية أخرى بمكانة طبطبائي في "الحزب".. تقريرٌ إسرائيلي يكشف الإسم
13:58 | 2025-11-24
24/11/2025 01:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
05:15 | 2025-11-25
مؤتمر في الضبية يُطلق خارطة طريق للإدارة الذكية… تعاون بلدي–خاص على خط التحديث
05:00 | 2025-11-25
كورنيش المنية مغلق مؤقتًا… ويعاد فتحه الخميس
05:00 | 2025-11-25
هدفٌ "خفي" وراء اغتيال طبطبائي.. لماذا سكنَ الضاحية؟
04:53 | 2025-11-25
إطلاق حملة "اتحدوا" في لبنان لمناهضة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات
04:51 | 2025-11-25
البابا لاوون يحمل رسالة سلام إلى تركيا ولبنان
04:51 | 2025-11-25
بقذائف فوسفورية.. الجيش الإسرائيلي يقصف المنطقة الواقعة بين رميش ويارون وعيتا الشعب
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
25/11/2025 12:15:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
25/11/2025 12:15:17
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
25/11/2025 12:15:17
Lebanon 24
Lebanon 24
