Advertisement

لبنان

مهمات الدفاع المدني خلال 24 ساعة

Lebanon 24
25-11-2025 | 03:36
A-
A+

Doc-P-1446509-638996638869438966.jpg
Doc-P-1446509-638996638869438966.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت المديرية العامة للدفاع المدني ان عناصرها نفذت 117 مهمّة في خلال الـ 24 ساعة الماضية، توزعت كالاتي:
Advertisement

-اخماد حرائق: 91: أحراج: 1، أعشاب: 63، أعشاب وسيارات: 10، أشجار مثمرة: 1، منازل:3، نفايات 7، آليات متنوعة: 2، كهرباء: 1، مؤسسات: 2، مزرعة: 1

-اسعاف: 17: حالات طارئة: 3، حوادث سير: 6، نقل مرضى: 4، نقل جثث: 1، انتشال ونقل جثث جراء حريق معمل: 3

-خدمات عامة: 4

سلامة عامة: 5
مواضيع ذات صلة
مهمات الدفاع المدني خلال الـ 24 ساعة الماضية
lebanon 24
25/11/2025 12:15:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني: 69 مهمة خلال 24 ساعة
lebanon 24
25/11/2025 12:15:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني: 78 مهمة خلال 24 ساعة الماضية
lebanon 24
25/11/2025 12:15:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني: 87 مهمّة خلال الـ 24 ساعة الماضية
lebanon 24
25/11/2025 12:15:17 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للدفاع المدني

المديرية العامة

مديرية ال

شجار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:15 | 2025-11-25
05:00 | 2025-11-25
05:00 | 2025-11-25
04:53 | 2025-11-25
04:51 | 2025-11-25
04:51 | 2025-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24