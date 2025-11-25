Advertisement

لبنان

نجا من مُحاولة إغتيال... من هو أبرز المرشّحين لخلافة طبطبائي في حزب الله"؟

Lebanon 24
25-11-2025 | 08:00
ذكرموقع "عربي 21"، أنّ صحيفة "إسرائيل هيوم" تحدّثت عن الشخصية التي ستتولى موقع القيادي الراحل في "حزب الله" هيثم علي طبطبائي، وأشارت إلى أنّ الاختيار المقبل سيكون غالبا بين قادة عسكريين وأمنيين بارزين داخل "الحزب".
محمد حيدر: المرشح الأبرز
ووفق الصحيفة، يتصدر محمد حيدر، المعروف بلقب "أبو علي" ويبلغ من العمر 66 عاما، قائمة المرشحين.
 
وتصفه الصحيفة بأنه "مستشار عسكري" داخل الحزب، وذكرت أنه نجا من محاولة اغتيال خلال الحرب الأخيرة.

كما تشير إلى أن حيدر شغل سابقًا مقعدا نيابيا ضمن كتلة "الوفاء للمقاومة" بين عامي 2005 و2009، ما يمنحه خبرة سياسية وعسكرية مجتمعة، وأن نفوذه تزايد بعد اغتيال كل من عماد مغنية عام 2008 ومصطفى بدر الدين عام 2016.

طلال حمية: رجل العمليات الخارجية
وتضيف الصحيفة أن طلال حمية، المعروف أيضا بلقب "عصمت مزاراني"، يشغل منصب رئيس وحدة 910 المسؤولة عن العمليات الخارجية لحزب الله. 

وذكرت "إسرائيل هيوم" أن مكتب "مكافآت من أجل العدالة" الأميركي أعلن مكافأة قدرها 7 ملايين دولار مقابل أي معلومات تؤدي إليه، في دلالة على أهميته الدولية.

وتصف الصحيفة حمية بـ"الشبح" نظرا لندرة ظهوره العلني، وتقول إن الحزب قد يختار خليفة من الوحدات الجغرافية العاملة في الجنوب اللبناني، مثل وحدتي "عزيز" و"ناصر"، أو وحدة "بدر".

خضر يوسف نادر: المرشح الأقل حظا
ووفق "إسرائيل هيوم"، يبرز أيضا خضر يوسف نادر، رئيس وحدة الأمن 900، المكلفة بمكافحة التجسس الداخلي ومراقبة التحركات السياسية والجهات الأجنبية ضمن البيئة الحاضنة للحزب، لكن حظوظه تبدو أقل مقارنة بالمرشحين الآخرين نظرا لطبيعة موقعه الأمني الداخلي.

دور محتمل لطهران في حسم الخلافة
تشير الصحيفة إلى تقديرات تقول إن طهران قد تلعب دورا مباشرا في اختيار خليفة طبطبائي، وربما تسمية قيادي من "قوة القدس" لتولي المنصب مؤقتا، لا سيما بعد أن أرسلت إيران جنرالاتها إلى لبنان خلال الحرب الأخيرة، وقتل أحدهم إلى جانب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. (عربي 21)
