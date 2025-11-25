21
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
22
o
جونية
12
o
النبطية
13
o
زحلة
9
o
بعلبك
1
o
بشري
11
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
نجا من مُحاولة إغتيال... من هو أبرز المرشّحين لخلافة طبطبائي في حزب الله"؟
Lebanon 24
25-11-2025
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرموقع "عربي 21"، أنّ صحيفة "
إسرائيل
هيوم" تحدّثت عن الشخصية التي ستتولى موقع القيادي الراحل في "
حزب الله
" هيثم علي طبطبائي، وأشارت إلى أنّ
الاختيار
المقبل سيكون غالبا بين قادة عسكريين وأمنيين بارزين داخل "الحزب".
Advertisement
محمد حيدر: المرشح الأبرز
ووفق الصحيفة، يتصدر محمد حيدر، المعروف بلقب "
أبو علي
" ويبلغ من العمر 66 عاما، قائمة المرشحين.
وتصفه الصحيفة بأنه "مستشار عسكري" داخل الحزب، وذكرت أنه نجا من محاولة اغتيال خلال الحرب الأخيرة.
كما تشير إلى أن حيدر شغل سابقًا مقعدا نيابيا ضمن كتلة "الوفاء للمقاومة" بين عامي 2005 و2009، ما يمنحه خبرة سياسية وعسكرية مجتمعة، وأن نفوذه تزايد بعد اغتيال كل من عماد مغنية عام 2008 ومصطفى بدر الدين عام 2016.
طلال
حمية
: رجل العمليات الخارجية
وتضيف الصحيفة أن طلال حمية، المعروف أيضا بلقب "عصمت مزاراني"، يشغل منصب رئيس وحدة 910 المسؤولة عن العمليات الخارجية لحزب الله.
وذكرت "إسرائيل هيوم" أن مكتب "مكافآت من أجل العدالة" الأميركي أعلن مكافأة قدرها 7 ملايين دولار مقابل أي معلومات تؤدي إليه، في دلالة على أهميته الدولية.
وتصف الصحيفة حمية بـ"الشبح" نظرا لندرة ظهوره العلني، وتقول إن الحزب قد يختار
خليفة
من الوحدات الجغرافية العاملة في الجنوب اللبناني، مثل وحدتي "عزيز" و"ناصر"، أو وحدة "بدر".
خضر يوسف نادر: المرشح الأقل حظا
ووفق "إسرائيل هيوم"، يبرز أيضا خضر يوسف نادر، رئيس وحدة الأمن 900، المكلفة بمكافحة التجسس الداخلي ومراقبة التحركات السياسية والجهات الأجنبية ضمن البيئة الحاضنة للحزب، لكن حظوظه تبدو أقل مقارنة بالمرشحين الآخرين نظرا لطبيعة موقعه الأمني الداخلي.
دور محتمل لطهران في حسم الخلافة
تشير الصحيفة إلى تقديرات تقول إن
طهران
قد تلعب دورا مباشرا في اختيار خليفة طبطبائي، وربما تسمية قيادي من "قوة
القدس
" لتولي المنصب مؤقتا، لا سيما بعد أن أرسلت
إيران
جنرالاتها إلى
لبنان
خلال الحرب الأخيرة، وقتل أحدهم إلى جانب
الأمين العام
لحزب الله حسن نصر الله. (عربي 21)
مواضيع ذات صلة
حزب الله يدرس خياراته بعد اغتيال طبطبائي: ليبقَ العدو قلِقاً من ردّنا
Lebanon 24
حزب الله يدرس خياراته بعد اغتيال طبطبائي: ليبقَ العدو قلِقاً من ردّنا
25/11/2025 19:37:42
25/11/2025 19:37:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا لو قرّر "حزب الله" الردّ على اغتيال طبطبائي؟
Lebanon 24
ماذا لو قرّر "حزب الله" الردّ على اغتيال طبطبائي؟
25/11/2025 19:37:42
25/11/2025 19:37:42
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: التقديرات أن اغتيال طبطبائي لن يؤدي إلى تصعيد مع حزب الله
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: التقديرات أن اغتيال طبطبائي لن يؤدي إلى تصعيد مع حزب الله
25/11/2025 19:37:42
25/11/2025 19:37:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر مقربة من "حزب الله" لـ"سكاي نيوز عربية": اغتيال طبطبائي لم يكن مفاجئاً لكن توقيت اغتياله مرتبط بموقف سياسي
Lebanon 24
مصادر مقربة من "حزب الله" لـ"سكاي نيوز عربية": اغتيال طبطبائي لم يكن مفاجئاً لكن توقيت اغتياله مرتبط بموقف سياسي
25/11/2025 19:37:42
25/11/2025 19:37:42
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عربي-دولي
الأمين العام
حزب الله
الاختيار
إسرائيل
أبو علي
بو علي
القدس
تابع
قد يعجبك أيضاً
بين الامس واليوم: البابا يصعد جلجلة لبنان (جزء٣)
Lebanon 24
بين الامس واليوم: البابا يصعد جلجلة لبنان (جزء٣)
12:30 | 2025-11-25
25/11/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في أوّل تعليق… هذا ما قاله وزير الأشغال بعد غرق الطرقات بالمياه
Lebanon 24
في أوّل تعليق… هذا ما قاله وزير الأشغال بعد غرق الطرقات بالمياه
12:22 | 2025-11-25
25/11/2025 12:22:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الجيش بحث الأوضاع مع خياري واستقبل قائد البحرية الإندونيسية لتعزيز التعاون العسكري
Lebanon 24
قائد الجيش بحث الأوضاع مع خياري واستقبل قائد البحرية الإندونيسية لتعزيز التعاون العسكري
12:15 | 2025-11-25
25/11/2025 12:15:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب في برقية للرئيس عون: لبنان موجود على مفترق طرق تاريخي
Lebanon 24
ترامب في برقية للرئيس عون: لبنان موجود على مفترق طرق تاريخي
12:08 | 2025-11-25
25/11/2025 12:08:40
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الإعلام يغادر إلى مصر للمشاركة في هذا الحدث
Lebanon 24
وزير الإعلام يغادر إلى مصر للمشاركة في هذا الحدث
12:06 | 2025-11-25
25/11/2025 12:06:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شخصية أخرى بمكانة طبطبائي في "الحزب".. تقريرٌ إسرائيلي يكشف الإسم
Lebanon 24
شخصية أخرى بمكانة طبطبائي في "الحزب".. تقريرٌ إسرائيلي يكشف الإسم
13:58 | 2025-11-24
24/11/2025 01:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال حادّ بين ضيفين في برنامج حواري.. وتدخّل سياسي يوقف التصوير
Lebanon 24
إشكال حادّ بين ضيفين في برنامج حواري.. وتدخّل سياسي يوقف التصوير
15:05 | 2025-11-24
24/11/2025 03:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
في إسرائيل.. هذا ما قيل عن زيارة البابا إلى لبنان
Lebanon 24
في إسرائيل.. هذا ما قيل عن زيارة البابا إلى لبنان
15:46 | 2025-11-24
24/11/2025 03:46:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثلة سورية وممثل لبناني تُشعل المواقع ..هل تخطيا الحدود الحمراء؟ (صور)
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثلة سورية وممثل لبناني تُشعل المواقع ..هل تخطيا الحدود الحمراء؟ (صور)
01:38 | 2025-11-25
25/11/2025 01:38:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استهداف الضاحية.. ما وضع حجوزات السفر إلى لبنان خلال زيارة البابا وماذا عن موسم الأعياد؟
Lebanon 24
بعد استهداف الضاحية.. ما وضع حجوزات السفر إلى لبنان خلال زيارة البابا وماذا عن موسم الأعياد؟
05:30 | 2025-11-25
25/11/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:30 | 2025-11-25
بين الامس واليوم: البابا يصعد جلجلة لبنان (جزء٣)
12:22 | 2025-11-25
في أوّل تعليق… هذا ما قاله وزير الأشغال بعد غرق الطرقات بالمياه
12:15 | 2025-11-25
قائد الجيش بحث الأوضاع مع خياري واستقبل قائد البحرية الإندونيسية لتعزيز التعاون العسكري
12:08 | 2025-11-25
ترامب في برقية للرئيس عون: لبنان موجود على مفترق طرق تاريخي
12:06 | 2025-11-25
وزير الإعلام يغادر إلى مصر للمشاركة في هذا الحدث
12:00 | 2025-11-25
الجمعة.. كلمة لنعيم قاسم
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
25/11/2025 19:37:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
25/11/2025 19:37:42
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
25/11/2025 19:37:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24