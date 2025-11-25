21
لبنان
بعد قصف عين الحلوة… الأمم المتحدة تتطالب فتح تحقيق شفاف وشامل
Lebanon 24
25-11-2025
|
06:25
photos
دعت
الأمم المتحدة
إلى فتح تحقيقات سريعة وشفافة في الضربات
الإسرائيلية
التي طاولت
لبنان
، وبينها الغارة التي استهدفت
مخيم عين الحلوة
للاجئين
الفلسطينيين
الأسبوع الماضي، وفق ما نقلته
وكالة فرانس برس
.
وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان خلال لقائه الصحافيين في
جنيف
إنّه "يتعيّن إجراء تحقيقات عاجلة ونزيهة في غارة
عين الحلوة
، إضافة إلى جميع الحوادث الأخرى التي قد تنطوي على مخالفات محتملة للقانون الدولي الإنساني من جانب أي طرف، سواء قبل وقف إطلاق النار أو بعده".
وشدّد على ضرورة إحالة المسؤولين عنها إلى
القضاء
.
