لبنان

بعد قصف عين الحلوة… الأمم المتحدة تتطالب فتح تحقيق شفاف وشامل

Lebanon 24
25-11-2025 | 06:25
دعت الأمم المتحدة إلى فتح تحقيقات سريعة وشفافة في الضربات الإسرائيلية التي طاولت لبنان، وبينها الغارة التي استهدفت مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين الأسبوع الماضي، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.
وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان خلال لقائه الصحافيين في جنيف إنّه "يتعيّن إجراء تحقيقات عاجلة ونزيهة في غارة عين الحلوة، إضافة إلى جميع الحوادث الأخرى التي قد تنطوي على مخالفات محتملة للقانون الدولي الإنساني من جانب أي طرف، سواء قبل وقف إطلاق النار أو بعده".
 
وشدّد على ضرورة إحالة المسؤولين عنها إلى القضاء.

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24