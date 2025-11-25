بعد قصف عين الحلوة… الأمم المتحدة تتطالب فتح تحقيق شفاف وشامل

Advertisement

دعت إلى فتح تحقيقات سريعة وشفافة في الضربات التي طاولت ، وبينها الغارة التي استهدفت للاجئين الأسبوع الماضي، وفق ما نقلته .وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان خلال لقائه الصحافيين في إنّه "يتعيّن إجراء تحقيقات عاجلة ونزيهة في غارة ، إضافة إلى جميع الحوادث الأخرى التي قد تنطوي على مخالفات محتملة للقانون الدولي الإنساني من جانب أي طرف، سواء قبل وقف إطلاق النار أو بعده".