تعاون بين البلدية ووزارة الزراعة… وتسجيل المزارعين يتواصل في كفردبيان

Advertisement

يشهد البلدي في كفردبيان حركة لافتة للمزارعين، في إطار التعاون القائم بين البلدية ووزارة الزراعة، ضمن حملة تسجيل المزارعين في السجل الرسمي المخصّص لهم، بهدف تنظيم القطاع الزراعي وتحديث قاعدة البيانات المرتبطة بالعاملين فيه.وأوضحت البلدية في بيان أنّ السجل الزراعي يشكّل "محطة أساسية لتحسين "، إذ يتيح تطبيق السياسات الزراعية بشكل أدق، وضمان توزيع خدمات الدعم والتقديمات بطريقة عادلة وفعّالة. كما يسهّل عمليات التخطيط والإحصاءات الزراعية، ويعزّز التواصل بين المزارعين والجهات المعنية.ودعت البلدية المزارعين إلى الاستفادة من فرصة التسجيل المتاحة خلال الدوام الرسمي داخل ، لاستكمال معاملاتهم. ولفتت إلى أنّ الذين لم يتمكنوا من الحضور إلى القصر البلدي يمكنهم تقديم طلباتهم في في سرايا خلال الأيام المقبلة.