أحمد الحريري من لاهاي: انتخابات مفصلية وتحديات مصيرية للبنان

شارك لـ أحمد ، بصفته ، في اجتماعات المكتب التنفيذي الـ209 لمنظمة الليبرالية الدولية في لاهاي – هولندا، بمشاركة أكثر من مئة ممثّل عن أحزاب ليبرالية عالمية، ترافقه عضو ميرنا منيمنة.وخلال جلسة حوارية مع النائبة فاطمة بالهريش، عرض الحريري الواقع اللبناني، مؤكدًا أنّ البلاد تواجه تحديات مصيرية سياسية واقتصادية وأمنية، وأن الانتخابات النيابية المقبلة ستكون مفصلية في تحديد شكل للعقود المقبلة.وشدّد على أنّ حل الأزمة يبدأ بالتزام بالدولة وتسليم سلاحه، داعيًا إلى تفعيل وبدء تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة. كما رأى أنّ استمرار لبنان في حالة "اللّا حرب واللّا سلم" لم يعد مقبولًا، وأن الواقعية السياسية تفرض التقدّم بالتنسيق مع المحيط العربي.