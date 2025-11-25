Advertisement

لبنان

أحمد الحريري من لاهاي: انتخابات مفصلية وتحديات مصيرية للبنان

Lebanon 24
25-11-2025 | 07:26
A-
A+
Doc-P-1446618-638996776002483467.png
Doc-P-1446618-638996776002483467.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شارك الأمين العام لـ تيار المستقبل أحمد الحريري، بصفته نائب الرئيس، في اجتماعات المكتب التنفيذي الـ209 لمنظمة الليبرالية الدولية في لاهاي – هولندا، بمشاركة أكثر من مئة ممثّل عن أحزاب ليبرالية عالمية، ترافقه عضو المكتب السياسي ميرنا منيمنة.
Advertisement

وخلال جلسة حوارية مع النائبة الهولندية فاطمة الزهراء بالهريش، عرض الحريري الواقع اللبناني، مؤكدًا أنّ البلاد تواجه تحديات مصيرية سياسية واقتصادية وأمنية، وأن الانتخابات النيابية المقبلة ستكون مفصلية في تحديد شكل لبنان للعقود المقبلة.

وشدّد على أنّ حل الأزمة يبدأ بالتزام حزب الله بالدولة وتسليم سلاحه، داعيًا إلى تفعيل اتفاق الطائف وبدء تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة. كما رأى أنّ استمرار لبنان في حالة "اللّا حرب واللّا سلم" لم يعد مقبولًا، وأن الواقعية السياسية تفرض التقدّم بالتنسيق مع المحيط العربي.

مواضيع ذات صلة
نائب "حزب الله": الانتخابات النيابية المقبلة ستكون مفصلية
lebanon 24
25/11/2025 19:39:16 Lebanon 24 Lebanon 24
أحمد الحريري: لا نهوض ولا مستقبل من دون "لبنان أولاً"
lebanon 24
25/11/2025 19:39:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تهنئة من أحمد الحريري لمصر وشعبها: المتحف المصري الكبير فخر للعرب والعالم
lebanon 24
25/11/2025 19:39:16 Lebanon 24 Lebanon 24
بهاء الحريري: لا قيامة للبنان إلا بعودة الدولة إلى دورها الكامل والسيادي والعادل
lebanon 24
25/11/2025 19:39:16 Lebanon 24 Lebanon 24

المكتب السياسي

اتفاق الطائف

الأمين العام

نائب الرئيس

الهولندية

المستقبل

حزب الله

الهولندي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:58 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:05 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:46 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:30 | 2025-11-25
12:22 | 2025-11-25
12:15 | 2025-11-25
12:08 | 2025-11-25
12:06 | 2025-11-25
12:00 | 2025-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24