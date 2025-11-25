بعد اغتيال طبطبائي... دبلوماسيّ إيرانيّ بارز: هذا وضع "حزب الله" الآن



Advertisement

وأضاف قشقاوي أنّ "استهداف شخصية بوزن هيثم علي طبطبائي لا يُعد عملية اغتيال عادية في قاموس الصراع، بل هو حدث يحمل طبقات عميقة من الدلالات الاستراتيجية تمسّ مباشرة بنية حزب الله و خططه". قال الدبلوماسي البارز وعضو لجنة والسياسة الخارجية في حسن قشقاوي، إنّ " " يمرّ الآن بمرحلة صعبة عقب اغتيال القيادي البارز في طبطبائي في الضاحية الجنوبية لبيروت".وأضاف قشقاوي أنّ "استهداف شخصية بوزن هيثم علي طبطبائي لا يُعد عملية اغتيال عادية في قاموس الصراع، بل هو حدث يحمل طبقات عميقة من الدلالات الاستراتيجية تمسّ مباشرة بنية حزب الله و خططه".

ولفت إلى أن "الوصول إلى شخصية بهذا المستوى، داخل أكثر منطقة مؤمّنة في ، يوجّه رسالة قاسية وصعبة".

واعتبر أنّ "هذا الاغتيال وضع "حزب الله" في مرحلة صعبة قد يدفعه إلى الحرب والمواجهة مع ". (ارم نيوز)