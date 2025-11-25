Advertisement

لبنان

بعد اغتيال طبطبائي... دبلوماسيّ إيرانيّ بارز: هذا وضع "حزب الله" الآن

25-11-2025 | 08:18
قال الدبلوماسي الإيراني البارز وعضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان حسن قشقاوي، إنّ "حزب الله" يمرّ الآن بمرحلة صعبة عقب اغتيال القيادي البارز في هيثم علي طبطبائي في الضاحية الجنوبية لبيروت".
وأضاف قشقاوي أنّ "استهداف شخصية بوزن هيثم علي طبطبائي لا يُعد عملية اغتيال عادية في قاموس الصراع، بل هو حدث يحمل طبقات عميقة من الدلالات الاستراتيجية تمسّ مباشرة بنية حزب الله و خططه".
ولفت إلى أن "الوصول إلى شخصية بهذا المستوى، داخل أكثر منطقة مؤمّنة في لبنان، يوجّه رسالة قاسية وصعبة".
 
 
واعتبر أنّ "هذا الاغتيال وضع "حزب الله" في مرحلة صعبة قد يدفعه إلى الحرب والمواجهة مع إسرائيل". (ارم نيوز)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
ماذا لو قرّر "حزب الله" الردّ على اغتيال طبطبائي؟
حزب الله يدرس خياراته بعد اغتيال طبطبائي: ليبقَ العدو قلِقاً من ردّنا
القناة 12 الإسرائيلية: التقديرات أن اغتيال طبطبائي لن يؤدي إلى تصعيد مع حزب الله
مصادر مقربة من "حزب الله" لـ"سكاي نيوز عربية": اغتيال طبطبائي لم يكن مفاجئاً لكن توقيت اغتياله مرتبط بموقف سياسي
