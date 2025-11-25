Advertisement

لبنان

لجنة الروم الكاثوليك: الكفاءة أولًا… واستعادة مواقع أساسية للطائفة في الدولة

Lebanon 24
25-11-2025 | 08:36
A-
A+
Doc-P-1446639-638996818216963818.png
Doc-P-1446639-638996818216963818.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقدت اللجنة المكلّفة من بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي بمتابعة شؤون الوظيفة العامة اجتماعها الشهري في مقرّها الموقت، خصّصته لتقييم أنشطتها وخطواتها السابقة، ولرسم برنامج عملها للأيام والأسابيع المقبلة.
Advertisement

وأكد أعضاء اللجنة، انسجامًا مع توجيهات البطريرك العبسي، ضرورة الالتزام بما ورد في خطاب قسم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، والبيان الوزاري لحكومة القاضي نواف سلام، وكلمة الرئيس عون في عيد الاستقلال، ولا سيما لجهة اعتماد الكفاءة والنزاهة والمؤهلات والاستحقاق المجرد في الترشيحات للمناصب العامة، بعيدًا عن المحاصصة والتبعية الضيقة وكل ما ينتقص من الانتماء الوطني.

وبحسب بيان اللجنة، جرت مناقشة مستجدات أوضاع أبناء الكنيسة الملكية في القطاع العام، إضافة إلى اقتراحات لملء المراكز المخصّصة للطائفة. كما وجّهت اللجنة الشكر للحكومة والوزراء على تثبيت حقوق الروم الكاثوليك، مثمنة تعيين أصحاب كفاءات في المواقع الشاغرة، واستعادة موقع مدير عام الطرق والمباني بعد أكثر من عشر سنوات من التعيينات بالوكالة، وكذلك تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة سلامة الغذاء بعد انتظار دام سبع سنوات، في ظل أهمية هذه الهيئة لضمان سلامة غذاء المواطنين والسياح.

وتوقفت اللجنة أيضًا عند الوضع العام والخطوات التي ستُستكمل في المرحلة المقبلة، في ضوء استطلاع رأي البطريرك العبسي والالتزام بتوجيهاته.

مواضيع ذات صلة
العبسي ترأس اجتماع الوزراء والنواب الكاثوليك: للتشدد في المحافظة على المواقع العائدة للطائفة
lebanon 24
25/11/2025 19:40:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مطارنة الروم الكاثوليك يدعون للحوار الوطني والسلام والاستحقاقات الدستورية
lebanon 24
25/11/2025 19:40:15 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام : هدف الحكومة بناء دولة على أساس الكفاءة والإنتاج و تحفيز الاستثمار
lebanon 24
25/11/2025 19:40:15 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس المذهبي: تغليب منطق الدولة أساس استعادة الهيبة وبسط السلطة
lebanon 24
25/11/2025 19:40:15 Lebanon 24 Lebanon 24

العماد جوزاف عون

أعضاء اللجنة

الرئيس عون

جوزاف عون

الاستقلال

الجمهوري

سنوات من

رئيس عون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:58 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:05 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:46 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:30 | 2025-11-25
12:22 | 2025-11-25
12:15 | 2025-11-25
12:08 | 2025-11-25
12:06 | 2025-11-25
12:00 | 2025-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24