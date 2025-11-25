21
لبنان
لجنة الروم الكاثوليك: الكفاءة أولًا… واستعادة مواقع أساسية للطائفة في الدولة
Lebanon 24
25-11-2025
|
08:36
A-
A+
عقدت اللجنة المكلّفة من بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي بمتابعة شؤون الوظيفة العامة اجتماعها الشهري في مقرّها الموقت، خصّصته لتقييم أنشطتها وخطواتها السابقة، ولرسم برنامج عملها للأيام والأسابيع المقبلة.
وأكد
أعضاء اللجنة
، انسجامًا مع توجيهات البطريرك العبسي، ضرورة الالتزام بما ورد في خطاب قسم رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
، والبيان الوزاري لحكومة القاضي نواف سلام، وكلمة
الرئيس عون
في عيد
الاستقلال
، ولا سيما لجهة اعتماد الكفاءة والنزاهة والمؤهلات والاستحقاق المجرد في الترشيحات للمناصب العامة، بعيدًا عن المحاصصة والتبعية الضيقة وكل ما ينتقص من الانتماء الوطني.
وبحسب بيان اللجنة، جرت مناقشة مستجدات أوضاع أبناء الكنيسة الملكية في القطاع العام، إضافة إلى اقتراحات لملء المراكز المخصّصة للطائفة. كما وجّهت اللجنة الشكر للحكومة والوزراء على تثبيت حقوق الروم الكاثوليك، مثمنة تعيين أصحاب كفاءات في المواقع الشاغرة، واستعادة موقع مدير عام الطرق والمباني بعد أكثر من عشر
سنوات من
التعيينات بالوكالة، وكذلك تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة سلامة الغذاء بعد انتظار دام سبع سنوات، في ظل أهمية هذه الهيئة لضمان سلامة غذاء المواطنين والسياح.
وتوقفت اللجنة أيضًا عند الوضع العام والخطوات التي ستُستكمل في المرحلة المقبلة، في ضوء استطلاع رأي البطريرك العبسي والالتزام بتوجيهاته.
