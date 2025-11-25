Advertisement

لبنان

الأمم المتحدة وFEMALE تطلقان حملة لفرض أول قانون لمكافحة العنف الرقمي في لبنان

Lebanon 24
25-11-2025 | 09:34
A-
A+
Doc-P-1446652-638996852769838773.png
Doc-P-1446652-638996852769838773.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان وجمعية FEMALE حملة مناصرة مشتركة بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة وانطلاق حملة 16 يومًا من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، تحت شعار: "اتحدوا لإنهاء العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات".
Advertisement

وأوضح بيان صادر عن الصندوق والجمعية أنّ المبادرة تهدف إلى الدفع نحو إقرار أول قانون شامل لمكافحة العنف الإلكتروني في لبنان، بما يوفّر حماية قانونية للنساء والفتيات في الفضاء الرقمي.
 
وانطلقت الحملة بفيديو يظهر فيه صانعو قرار وشخصيات مؤثرة يشكّلون جبهة موحّدة تطالب بتشريع عاجل، في ظل تصاعد العنف القائم على النوع الاجتماعي المرتبط بالتكنولوجيا.

من جهتها، شدّدت المديرة التنفيذية لجمعية FEMALE حياة مرشاد على ضرورة وجود رادع قانوني لهذا النوع من الجرائم، وقالت: "قد يبدو كل إشعار على الهاتف مجرد رسالة، لكنه بالنسبة لكثير من النساء والفتيات بداية كابوس.
في لبنان، تُسجَّل ما لا يقل عن 300 حالة عنف رقمي شهريًا، 80% من ضحاياها نساء وفتيات. العنف الرقمي لا يتوقف خلف الشاشة… يبدأ عبر الإنترنت لكنه يمتد إلى الحياة الواقعية".

أما ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان أنانديتا فيليبوس، فأكدت أنّ التقدّم التكنولوجي السريع لم يواكبه تطوير في وسائل الحماية، خصوصًا للفتيات المراهقات، معتبرة أنّ الحملة تأتي في وقت تتراجع فيه أولويات حماية حقوق النساء.
 
وأضافت: "التغيير المستدام ممكن عندما تعمل الحكومات والمجتمع المدني والشركاء الدوليون معًا. لا مزيد من العنف القائم على النوع الاجتماعي، ولا مزيد من الهجمات على حقوق النساء والفتيات. يمكننا جعل المساحات الرقمية آمنة وعادلة للجميع—وسنفعل—إذا اتحدنا ضد العنف الرقمي".

مواضيع ذات صلة
إطلاق حملة "اتحدوا" في لبنان لمناهضة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات
lebanon 24
25/11/2025 19:40:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"العنف" خلف الشاشة: تصاعد العنف الرقمي ضد النساء ومعركة تشريع قانون يوقف الإفلات
lebanon 24
25/11/2025 19:40:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"هيك منكمّل": حملة لتوعية اللبنانيين بأهمية قانون إعلام يواكب العصر الرقمي
lebanon 24
25/11/2025 19:40:45 Lebanon 24 Lebanon 24
السيدة عون تبحث مع GIZ تعزيز دور المرأة ومكافحة العنف في لبنان
lebanon 24
25/11/2025 19:40:45 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

المرأة

صندوق الأمم المتحدة للسكان

صندوق الأمم المتحدة

المجتمع المدني

الأمم المتحدة

اليوم الدولي

من جهته

التزام

إنترنت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:58 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:05 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:46 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:30 | 2025-11-25
12:22 | 2025-11-25
12:15 | 2025-11-25
12:08 | 2025-11-25
12:06 | 2025-11-25
12:00 | 2025-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24