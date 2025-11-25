Advertisement

لبنان

بعد اغتيال طبطبائي.. هل حزب الله هو الساحةَ الأنسب للردّ؟

Lebanon 24
25-11-2025 | 10:47
A-
A+
Doc-P-1446678-638996899818710546.png
Doc-P-1446678-638996899818710546.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعا الحرس الثوري الإيراني إلى الثأر لاغتيال إسرائيل القائد العسكري في حزب الله هيثم الطبطبائي الذي اغتيل بضربة على الضاحية الجنوبية لبيروت.
Advertisement

وبُعيدَ استهدافِ إسرائيلَ للطبطبائي ذي الأصلِ الإيراني، برزتْ مفارقةٌ لافتة في خطابِ طهران، فقد توعد قادةُ الحرسِ الثوريِّ بردّ ساحق على عمليّة الاغتيالِ وتحدّثوا عن الاحتفاظ بحقِّ الانتقام.
 
بينما خرجَ محسن رضائي، عضوُ مجلسِ تشخيصِ مصلحة النظام وأحدُ الوجوهِ البارزةِ في مؤسّسة الحكم، بدعوة حزب الله إلى مراجعة سياسة الصبرِ الاستراتيجيّ، أيْ أنّه يدعو الحزبَ علنًا للانخراطِ في حرب جديدة بوجه إسرائيل.
 
وأمامَ هذا التصريحِ، لا بدَّ من طرحِ بعضِ التساؤلات، هل تحاول إيران دفع حزب الله إلى خطِّ المواجهة المباشرة؟ ولماذا لا تردُّ طهران نفسُها على اعتبارِ أنَّ المستهدفَ إيرانيُّ الجنسيّةِ؟ وهل تسعى طهرانُ للتحرّكِ ولكنْ في الصفوفِ الخلفيّة، بينما يتلقّى لبنانُ الضربات؟

واضح أنّ إيران لا تريد مواجهة مباشرة مع إسرائيل، خاصة بعد الضربات التي طالتْ منشآتِها النوويّة وفي ظلّ الضغط الدوليّ والاقتصاديّ الذي تعيشه، لكنها أيضا لا ترغب في أن تُظهرَ ضعفا أو عجزا.

وهنا يأتي دورُ حزب الله بوصفه الساحةَ الأنسب للردّ، لكنَّ الأمرَ بالنسبةِ للحزبِ ليس بهذه البساطة، فهو بدورِه غير قادر عسكريّا وتنظيميّا على خوض مواجهة جديدة مع إسرائيل، أضفْ إلى ذلك العامل الداخليّ اللبنانيّ.

دعوة رضائي ليستْ تفصيلا، بل هي محاولة مكشوفة لدفع الحزب إلى موقف أكثر صداميّةً، وربما لاستخدام الضاحية كبوّابة لاستعادةِ الردع الإيرانيّ في الإقليم، بينما تبقى طهران بعيدةً عن تحمّلِ التكلفةِ المباشرة. (سكاي نيوز عربية) 
مواضيع ذات صلة
حزب الله يدرس خياراته بعد اغتيال طبطبائي: ليبقَ العدو قلِقاً من ردّنا
lebanon 24
25/11/2025 19:41:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا لو قرّر "حزب الله" الردّ على اغتيال طبطبائي؟
lebanon 24
25/11/2025 19:41:54 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: التقديرات أن اغتيال طبطبائي لن يؤدي إلى تصعيد مع حزب الله
lebanon 24
25/11/2025 19:41:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا حصل مباشرة بعد اغتيال طبطبائي؟
lebanon 24
25/11/2025 19:41:54 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الحرس الثوري الإيراني

الحرس الثوري

سكاي نيوز

حزب الله

الإيراني

إسرائيل

✨ الخلف

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:58 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:05 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:46 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:30 | 2025-11-25
12:22 | 2025-11-25
12:15 | 2025-11-25
12:08 | 2025-11-25
12:06 | 2025-11-25
12:00 | 2025-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24