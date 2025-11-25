Advertisement

لبنان

الجمعة.. كلمة لنعيم قاسم

Lebanon 24
25-11-2025 | 12:00
يلقي أمين عام حزب الله نعيم قاسم كلمة يوم الجمعة المقبل في الاحتفال التكريمي لهيثم الطبطبائي ورفاقه.
