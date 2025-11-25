سلسلة لقاءات عقدها وزير الأشغال… هذا ما تمّ بحثه

وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني

استقبلالنائب يرافقه وفد من بلدية أنفه، وتم البحث في شؤون البلدة واحتياجاتها، ولا سيما ما يتعلق بمشاريع البنى التحتية وصيانة الطرق وتحسين .كما تم البحث في سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبلدية والمتابعة المشتركة للملفات التي تمسّ حياة المواطنين، بما يساهم في تسريع تنفيذ المشاريع التي تخدم أبناء المنطقة.كذلك التقى النائب وكان عرض لملفات إنمائية مناطقية تعنى بها الوزارة، وسبل تعزيز التعاون لمعالجة الحاجات الملحّة في المناطق التي يمثلها.والتقى رسامني أيضا، النائب ، وبحث معه في عدد من الملفات الإنمائية التي تُعنى بها الوزارة في منطقة ، إضافة إلى بحث احتياجات القرى والبلدات في ما يخص الطرق والبنى التحتية والمشاريع الحيوية، بما يعزز التنمية ويحسن الخدمات للمواطنين.