لبنان

سلسلة لقاءات عقدها وزير الأشغال… هذا ما تمّ بحثه

Lebanon 24
25-11-2025 | 12:22
استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني النائب فادي كرم يرافقه وفد من بلدية أنفه، وتم البحث في شؤون البلدة واحتياجاتها، ولا سيما ما يتعلق بمشاريع البنى التحتية وصيانة الطرق وتحسين الخدمات العامة.
كما تم البحث في سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبلدية والمتابعة المشتركة للملفات التي تمسّ حياة المواطنين، بما يساهم في تسريع تنفيذ المشاريع التي تخدم أبناء المنطقة.

كذلك التقى النائب وليد البعريني وكان عرض لملفات إنمائية مناطقية تعنى بها الوزارة، وسبل تعزيز التعاون لمعالجة الحاجات الملحّة في المناطق التي يمثلها.

والتقى رسامني أيضا، النائب محمد سليمان، وبحث معه في عدد من الملفات الإنمائية التي تُعنى بها الوزارة في منطقة عكار، إضافة إلى بحث احتياجات القرى والبلدات في ما يخص الطرق والبنى التحتية والمشاريع الحيوية، بما يعزز التنمية ويحسن الخدمات للمواطنين.
