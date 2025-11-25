20
السيسي يهنئ عون بالذكرى الـ82 للاستقلال ويجدد دعم مصر للبنان
Lebanon 24
25-11-2025
13:19
تلقى رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا من
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
هنأه فيه بالذكرى الـ82 للأستقلال، مجددا له "دعم
جمهورية
مصر العربية للبنان وتضامن الشعب المصري مع الشعب اللبناني الشقيق في الظروف الراهنة التي يمر بها".
