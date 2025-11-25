Advertisement

لبنان

من هي المحطة التلفزيونية اللبنانية التي سترافق البابا من روما؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
25-11-2025 | 15:23
علم "لبنان24" ان المؤسسة اللبنانية للارسال lbci ستكون المحطة التلفزيونية اللبنانية والعربية الوحيدة التي سترافق البابا لاوون الرابع عشر في الطائرة التي ستقله من روما الى تركيا ولبنان وسترافقه كذلك في رحلة العودة.
المصدر: خاص لبنان24
