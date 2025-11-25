Advertisement

عود على بدء: كما في كل موسم.يغرق في أول شتوة عملية.دفعة واحدة ألقت الموجة المطرية أثقالها فكانت نعمة إلهية لكن البنية التحتية الهزيلة في لبنان حولت جزءا منها إلى نقمة.فالأمطار الغزيرة التي هطلت حولت الشوارع في الكثير من المناطق إلى بحيرات وسيول وتسببت بازدحامات مرورية خانقة حبست المواطنين في سياراتهم لساعات على غرار ما حصل جنوب .واقتحمت المياه مؤسسات رسمية على غرار ما حصل في وزارة العمل بالمشرفية حيث حوصر الموظفون والمواطنون الذين قصدوا المبنى لإنجاز معاملاتهم.كما اقتحمت مؤسسات استشفائية مثل مستشفيات الساحل وأوتيل ديو والمقاصد. ويتوقع ان تسلم العاصفة المطرية التي حملها منخفض جوي سريع رايتها في وقت لاحق اليوم فيستعيد لبنان أجواءه المناخية المستقرة.وأما الأجواء الأمنية فهي رهن المناخ التصعيدي ولاسيما بعد عملية الاغتيال التي طالت القائد العسكري في هيثم طبطبائي في الضاحية الجنوبية لبيروت.وقد حذر من ان الاعتداء على حارة حريك تطور شديد الخطورة يبين انه لا يوجد أية ضمانات حقيقية لحماية العاصمة وضاحيتها في ظل تفلت العدو من أي ضوابط وإمعانه في استباحة لبنان.وتؤشر طبيعة الاعتداء الجديد بحسب الرئيس بري - إلى إحتمال ارتفاع وتيرة التصعيد الإسرائيلي وإتساعه في المرحلة المقبلة.هذا التصعيد سيكون الملف الأبرز الذي يبحثه المصري (بدر عبد العاطي) غدا مع المسؤولين اللبنانيين.الوزير المصري وصل منذ قليل إلى بيروت في زيارة تعد استكمالا للمسعى الذي كان قد بدأه رئيس الاستخبارات المصري (حسن رشاد) قبل أسابيع. وتأتي زيارة عبد العاطي بعد مشاورات اجراها مع نظرائه السعودي والقطري والفرنسي. وقد أكد السفير المصري في بيروت (علاء موسى) ان دور وزير الخارجية المصري هو تجنيب لبنان أي عدوان إسرائيلي قائلا إن اتصالاتنا تشمل وكل دول القرار لهذه الغاية.والملف اللبناني في ضوء الاعتداءات سيحضر في حراكات إقليمية ودولية أخرى.وفي هذا السياق تبرر زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لباريس غدا فيما تحدثت تقارير صحفية عن احتمال استقبال طهران شخصية سعودية رفيعة المستوى قد تكون وزير الدفاع خالد بن سلمان وذلك لإطلاع المسؤولين الإيرانيين على نتائج المحادثات التي أجراها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض حول الشق المتعلق بإمكانات استئناف المفاوضات الأميركية - الإيرانية.أبعد من المنطقة كشف مسؤول أميركي أن أوكرانيا وافقت على شروط اتفاق سلام محتمل لافتا إلى أن هناك بعض التفاصيل الصغيرة التي لا تزال بحاجة إلى تسوية.=======مهما تأخر الشتاء في لبنان فإنه عندما يأتي... يفاجىء المسؤولين!ومع اننا اصبحنا في اواخر شهر تشرين الثاني, فان البنية االتحتية لم تكن جاهزة لاستيعاب المطر! هكذا غرقت الشوارع وتحولت بعض طرقات العاصمة مستنقعا كبيرا.ولكن المصيبة الكبرى حلت على وزارة العمل التي اضطرت الى التوقف عن العمل لأن المياه اجتاحتها وحاصرت الموجودين داخلها!فما هذه الدولة التي تغرق في نقطة ماء؟عاصفة الطبيعة لم تنس اللبنانيين العاصفة العسكرية الاسرائيلية.وفي المعلومات ان وزير الخارجية المصرية الذي يجول على المسؤولين غدا يحمل رسالة واضحة فحواها: حلوا مسألة سلاح حزب الله والا فان اسرائيل ستتولى حل المسألة.بالتوازي، برزت الرسالة التي بعث بها المرجع الاعلى للطائفة الشيعية في العراق السيد علي السيستاني الى المرشد الاعلى في ايران علي خامنئي، محذرا من دقة المرحلة التي يمر بها شيعة لبنان ومطالبا باخراجهم من دائرة الحرب والخطر. فهل يسمع الخامنئي مناشدة السيستاني ام يستمر في حربه العبثية على حساب الطائفة الشيعية في لبنان؟في الاثناء، قانون الانتخاب لا يزال موضع سجال.فالنائب جورج عدوان انتقد رئيس الحكومة لانه تأخر في احالة مشروع القانون المعجل بشأن الانتخابات بعد 20 يوما، وأكد بالارقام ان نسبة الشيعة المسجلين في الخارج للمشاركة في الانتخابات هذه السنة ارتفعت بخلاف نسب غير الشيعة، ما يؤكد ان ابناء الطائفة الشيعية في الخارج لا يخشون من مضايقات اذا مارسوا حقهم الانتخابي.=======فاضت السماء بخيراتها، فغرقت الحكومة بخيباتها، واستحالت الشوارع اللبنانية انهارا والساحات بحيرات، وتساوت جميع المناطق على تعددها والمواطنون على اختلافهم بطوفان مائي دخل البيوت والمحال والمستشفيات وحتى مباني الوزارات، فجاد المعنيون بالتبريرات مع اول منخفض جوي تخلت فيه الحكومة عن واجبها بحصر المياه في مجاريها.وأما واجبها بحماية دماء اللبنانيين فليس باشفى حالا، فعلى جري عادتها تدفن رأسها بين ركام ما يدمره العدوان الصهيوني، حتى اغرقها وهيبتها وسيادتها بسيل دماء اكثر من ثلاثمئة وستين شهيدا وليس آخرهم شهداء يوم الاحد.وأحد من اهل المنابر والشاشات لم يقدم خطوة واحدة تسمى موقفا لبنانيا جديا ردا على هذا التطور الشديد الخطورة – كما قرأه الرئيس نبيه بري، معتبرا في حديث صحفي ان طبيعة هذا العدوان على الضاحية الجنوبية لبيروت تبين أنه لا توجد أي ضمانات حقيقية لحماية العاصمة وضاحيتها، في ظل تفلت الاسرائيلي من أي ضوابط وإمعانه في استباحة لبنان.وأما خارجية لبنان فعالقة على اعلى جبال الانكار، تنظر للمقاومة الدبلوماسية ولم ترم العدو ولو بشكوى الى مجلس الامن الدولي، بل ما زالت تتمنع عن اتمام اول شكوى طلبتها رئاسة الجمهورية منذ عدوان المصيلح، ولم تعمل الوزارة ولا الحكومة على اصلاح مساراتها الدبلوماسية، تماما كعجزها عن اي ملف اصلاحي او مالي او حياتي، فكيف بملف بحجم حماية الوطن وسيادته من العدوان الصهيوني المتمادي؟عدوان، اعلى مؤشراته اغتيال القائد الجهادي الكبير السيد ابو على الطبطبائي ورفاقه في الضاحية الجنوبية لبيروت، والذي راى فيه قائد انصار الل السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في رسالة تعزية الى الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم دليلا اضافيا على تغول العدو وتخاذل الحكومات، مؤكدا وقوف اليمن الى جانب حزب الل بمواجهة الطغيان الاسرائيلي.وعن هذا الطغيان وتداعياته سيكون موقف سماحة الشيخ نعيم قاسم الجمعة المقبل في الحفل التأبيني الذي سيقيمه حزب الل للقائد الكبير ورفاقه الشهداء عند الساعة السادسة مساء في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت.=======الحركة الديبلوماسية تسابق تحريك الطائرات والبوارج والجنود.في باريس، لجنة ثلاثية تنعقد بالتزامن مع زيارة لوزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي.اما في بيروت، فجولة لوزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي، بعد ايام من لقاءات عقدها مع المسؤولين اللبنانيين رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد.فهل يمحى ما كتب؟أم أن الحرب الشاملة الجديدة باتت قدرا محتوما في ضوء تعثر كل الحلول، وتعطل كل المبادرات؟من يزعم امتلاك الاجوبة، لا يقول الحقيقة.وأما من يمتلكها فعلا، فيأخذ من لبنان ولا يعطي، فيما السلطة اللبنانية تعطي كل شيء ولا تأخذ شيئا في المقابل، ليبقى الحل الوحيد على المستوى اللبناني، تحضير ورقة لبنانية تتضمن كل المطالب، على ان تكون محصنة بموقف وطني موحد، يتكفل بفتح باب مفاوضات متوازنة بالحد الادنى، بما يحول دون حرب جديدة.وفي سياق متصل، لفت رئيس المجلس النيابي نبيه بري اليوم الى ان طبيعة الإعتداء الاسرائيلي الجديد على الضاحية الجنوبية تؤشر إلى احتمال ارتفاع وتيرة التصعيد واتساعه في المرحلة المقبلة.وأما بالنسبة إلى السجالات حول قانون الإنتخابات النيابية، فقال بري: القانون النافذ هوي اللي بدو يمشي.وشدد على أن إعطاء صفة العجلة لمشروع القانون المقدم من الحكومة ليس سوى فضيحة موصوفة، ليرد عليه النائب جورج عدوان، باتهام المجلس ورئيسه بأي خلل في موعد الانتخابات.وفي انتظار بت مصير استحقاق ايار 2026، مزايدات شعبوية لنواب ورؤساء لجان، في وقت تبحث لجنة المال والموازنة في الموازنة تحت وابل من الوعود الهوائية المكررة والكلام الفارغ المستعاد حول رفض فرض اي رسوم جديدة على المواطنين.وفي غضون ذلك، تستكمل الاستعدادات الرسمية والشعبية لاستقبال البابا لاوون الرابع عشر الاحد المقبل في لبنان، عسى ان تكون الزيارة علامة رجاء في زمن اليأس ومبعث أمل في عهد الاحباط.=======مقدمة نشرة الليلة مستوحاة من مقدمات نشرات منذ سنة أو منذ عشر سنوات أو ربما منذ عشرين سنة أو ربما أكثر ...كتبنا ومازلنا نكتب "البداية من غرق الطرقات بالمياه بسبب كمية الأمطار".ربما علينا أن نطلب من الطقس أن يخفف كمية الأمطار، أو نطلب منه أن ينزل المطر ليس في ساعات الذروة بل منتصف الليل حين يكون معظم الناس نيامى، لكن ان تسقط الأمطار حين يكون الموظفون والعمال والطلاب ذاهبين إلى مكاتبهم وأشغالهم ومدارسهم وجامعاتهم، فهذا ليس من باب اللياقة على الإطلاق.نعرف أن ما نكتبه يشبه "دق المي مي"، ستستمر الأمطار وستغرق الطرق و"الشكوى لغير الله مذلة".في الموازاة، لبنان غارق بالحدث الروحاني والوطني، زيارة البابا لاون الرابع عشر، والتحضيرات تسابق الوقت خصوصا أن المهلة المتبقية لوصول البابا هي خمسة ايام.ولبنان غارق في تداعيات اغتيال هيثم طبطبائي والمسؤولين العسكريين الأربعة معه، والأسئلة تواكب هذه التداعيات، وابرزها: هل سيرد حزب الله؟في هذا السياق، يتحدث الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم يوم الجمعة المقبل، في أسبوع طبطبائي، وهي الإطلالة الأولى له بعد عملية الإغتيال، فهل يعطي الجواب عما سيفعله الحزب؟=======حريق ليلا أودى بحياة ثلاثة شبان وغريق نهارا غصت فيه المجاري عن تصريف المليمترات المتساقطة ففاضت الطرقات وجرت من فوقها الأنهار واجتاحت مستشفيات وحاصرت موظفين في وزارات ومنها وزارة العمل فما العمل مع ظاهرة طبيعية تزورنا كل سنة مرة مخلفة آثارا كارثية من صنع الإنسان تتكرر عند كل "شتوة" وتجرف معها المسؤولية والمحاسبة ما طمره الشتاء إن كان في علاقة وزارة الأشغال أو مسؤولية "مجاري الصرف الصحي".الواقعة تحت وصاية وزارة الطاقة والمياه وجد نقيضه في ديوان المحاسبة وحيث لم يجرؤ الآخرون أصدر الديوان تقريره القضائي المتعلق بوزراء الاتصالات وأبلغ الديوان الأمانة العامة لمجلس النواب بقراره المفصل بالتجاوزات والمخالفات المنسوبة إلى الوزراء المعنيين بالجرم المشهود وتغريمهم بملايين الدولارات فيما اصدر حكم البراءة بحق الوزير الاسبق بطرس حرب.ورأى في مطالعته القضائية أن فسخ حرب عقد الإيجار لمبنى قصابيان جنب الخزينة العامة أضرارا مالية كبيرة تقدر بنحو عشرين مليون دولار وانطلاقا من ذلك، قررت الهيئة إعفاء الوزير بطرس حرب من العقوبات سندا للمادة 62 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.بين بصيص الأمل الطالع من ديوان المحاسبة على طريق الإصلاح والحريق والغريق يتمسك لبنان "بقشة" الدبلوماسية وأول الغيث تفعيل الدور القطري كضلع من أضلاع الخماسية والمرتقب وصوله إلى لبنان على مفاعيل مشاركته في اللقاء الثلاثي الفرنسي والسعودي والمصري في قمة العشرين في جوهنسبورغ مسبوقا بوصول وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي مساء إلى بيروت وكان في استقباله على أرض المطار وزير الإعلام بول مرقص على أن تنطلق لقاءاته غدا في المقار الرئاسية.وفي المعلومات أن خيبة الأمل التي غادر بها رئيس الاستخبارات اللواء حسن رشاد برفض حزب الله المبادرة المصرية عاد وزير الخارجية بعكسها إذ تضيف المعلومات أنه يأتي بضوء أخضر إيراني لوضع المبادرة على السكة حاملا في جعبته حصيلة اتصالات أجراها مع كل من الجانب السعودي والفرنسي والأميركي والإسرائيلي لخفض التصعيد.وبحسب مصادر دبلوماسية فإن العقدة تكمن في الموقف الإسرائيلي المتصلب الذي لم يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار ويرد بمزيد من الاعتداءات على مقترح لبنان للتفاوض وعلى المبادرة الرئاسية التي طرحها رئيس الجمهورية.وبحسب المصادر عينها فإن إسرائيل تتذرع بما تصطلح على تسميته "بالأمن السيادي" في مواصلة اعتدءاتها على لبنان وربطا بالحراك الدبلوماسي من خارج المشهد المحلي تتجه الأنظار غدا إلى باريس واللقاء الثنائي بين وزيري الخارجية الفرنسي والإيراني كثرت "الحركة" ولا بركة حتى اللحظة مع ما نشرته صحيفة "هآرتس" في افتتاحيتها بأن إسرائيل تعمل على تهيئة الأرضية لاستئناف الحرب على لبنان وغزة في مقابل تمسك الرئيس الأميركي بمسار السلام في والذي يعمل نتنياهو على "تلغيمه" بتحويل الحرب إلى واقع دائم.في هذا الوقت أبرق ترامب إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وفي تهنئته لمناسبة ذكرى الاستقلال قال ترامب إن لبنان موجود على مفترق طرق تاريخي مع فرصة لرسم مسار نحو مزيد من الاستقرار والازدهار الاقتصادي للبنان وشعبه مشيدا بالقرارات الشجاعة التي اتخذتها هذه الحكومة وإذ يتطلع ترامب إلى تعميق الشراكة بين لبنان والولايات المتحدة فالأمر رهن إشارة منه لإيقاف نتنياهو عند حده.