رفض إسرائيلي لوقف العمليات العسكرية خلال زيارة البابا

تقدمت زيارة البابا لاوون الرابع عشر الى الاحد مشهد الاهتمام الرسمي والشعبي، اذ عقدت اللجنة الرسمية المنظمة للزيارة مؤتمرا صحافيا، أطلعت خلاله المواطنين والإعلاميين على الترتيبات اللوجستية والأمنية والإعلامية.

وافادت " الديار" ان لبنان كثف من حركة اتصالاته بالعواصم المعنية للضغط على اسرائيل لوقف عملياتها خلال فترة وجود البابا في لبنان، الا ان الاخيرة تمتنع حتى الساعة عن التعهد بذلك، رغم تدخل اكثر من جهة فاعلة، نصحت باتخاذ تدابير مشددة واستثنائية، وهو ما اكدت عليه الجهات المواكبة للتحضيرات، والتي رجحت مشاركة نحة 120 الف شخص في قداس الواجهة البحرية، الى جانب اكثر من 500 شخصية رسمية، وتغطية 1200 صحافي من لبنان والعالم.



وأكدت مصادر لـ "نداء الوطن" أن زيارة البابا لاوون الرابع عشر، تعكس مكانة لبنان الخاصة لدى الفاتيكان، وتشكل فرصة نادرة ينبغي على المسؤولين استثمارها بما يليق بهذا التقدير الدولي. وشددت على ضرورة التخلي عن سياسة المحاور ورهن القرار الوطني، داعية إلى الوعي لقيمة لبنان ودوره التاريخي. ولفتت إلى أن الأيام الثلاثة التي سيقضيها البابا ستكون مساحة للصلاة والتأمل، وفرصة للانتفاض على الواقع، والتمسك بوجه لبنان الحقيقي كدولة رسالة، والخروج من العتمة نحو بناء الدولة وصون الكيان.



وكانت اللجنة الرسمية المنظمة للزيارة اعلنت أمس، الترتيبات الأمنية والتنظيمية والإعلامية في مؤتمر صحافي عقدته في . وعرض رئيس أركان لواء الحرس العميد الركن مارون إبراهيم، الإجراءات الأمنية والتنظيمية الخاصة بالقداس البابوي في الواجهة البحرية، فأوضح أن وسط بيروت سيشهد اقفالاً تدريجياً للحركة المرورية وذلك وفق مراحل، كما عرض خطة نقل المشاركين إلى القداس البابوي. وعرض رئيس العامة في العميد جوزف مسلم الترتيبات الأمنية المرافقة للزيارة، والجدول لمحطاتها. وعرض رئيس مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، ورئيس اللجنة الإعلامية للزيارة رفيق شلالا الترتيبات الإعلامية، وأوضح أن مهلة تسجيل الإعلاميين قد انتهت في العشرين من الشهر الجاري، وبلغ عدد الإعلاميين المسجلين 1350 إعلامياً بين محررين ومصورين وتقنيين من لبنانيين وعرب وأجانب، ولفت إلى أن المركز الإعلامي للزيارة سيكون في فندق فينيسيا، وقد تم تجهيزه بمختلف التقنيات المطلوبة.