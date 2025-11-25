Advertisement

لبنان

رفض إسرائيلي لوقف العمليات العسكرية خلال زيارة البابا

Lebanon 24
25-11-2025 | 22:36
A-
A+
Doc-P-1446823-638997323242364045.PNG
Doc-P-1446823-638997323242364045.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تقدمت زيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان الاحد مشهد الاهتمام الرسمي والشعبي، اذ عقدت اللجنة الرسمية المنظمة للزيارة مؤتمرا صحافيا، أطلعت خلاله المواطنين والإعلاميين على الترتيبات اللوجستية والأمنية والإعلامية.
Advertisement
 
وافادت " الديار" ان لبنان كثف من حركة اتصالاته بالعواصم المعنية للضغط على اسرائيل لوقف عملياتها خلال فترة وجود البابا في لبنان، الا ان الاخيرة تمتنع حتى الساعة عن التعهد بذلك، رغم تدخل اكثر من جهة فاعلة، نصحت بيروت باتخاذ تدابير مشددة واستثنائية، وهو ما اكدت عليه الجهات المواكبة للتحضيرات، والتي رجحت مشاركة نحة 120 الف شخص في قداس الواجهة البحرية، الى جانب اكثر من 500 شخصية رسمية، وتغطية 1200 صحافي من لبنان والعالم. 

وأكدت مصادر بكركي لـ "نداء الوطن" أن زيارة البابا لاوون الرابع عشر، تعكس مكانة لبنان الخاصة لدى الفاتيكان، وتشكل فرصة نادرة ينبغي على المسؤولين استثمارها بما يليق بهذا التقدير الدولي. وشددت على ضرورة التخلي عن سياسة المحاور ورهن القرار الوطني، داعية إلى الوعي لقيمة لبنان ودوره التاريخي. ولفتت إلى أن الأيام الثلاثة التي سيقضيها البابا ستكون مساحة للصلاة والتأمل، وفرصة للانتفاض على الواقع، والتمسك بوجه لبنان الحقيقي كدولة رسالة، والخروج من العتمة نحو بناء الدولة وصون الكيان.

وكانت اللجنة الرسمية المنظمة للزيارة اعلنت أمس، الترتيبات الأمنية والتنظيمية والإعلامية في مؤتمر صحافي عقدته في قصر بعبدا. وعرض رئيس أركان لواء الحرس الجمهوري العميد الركن مارون إبراهيم، الإجراءات الأمنية والتنظيمية الخاصة بالقداس البابوي في الواجهة البحرية، فأوضح أن وسط بيروت سيشهد اقفالاً تدريجياً للحركة المرورية وذلك وفق مراحل، كما عرض خطة نقل المشاركين إلى القداس البابوي. وعرض رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي العميد جوزف مسلم الترتيبات الأمنية المرافقة للزيارة، والجدول الزمني لمحطاتها. وعرض رئيس مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، ورئيس اللجنة الإعلامية للزيارة رفيق شلالا الترتيبات الإعلامية، وأوضح أن مهلة تسجيل الإعلاميين قد انتهت في العشرين من الشهر الجاري، وبلغ عدد الإعلاميين المسجلين 1350 إعلامياً بين محررين ومصورين وتقنيين من لبنانيين وعرب وأجانب، ولفت إلى أن المركز الإعلامي للزيارة سيكون في فندق فينيسيا، وقد تم تجهيزه بمختلف التقنيات المطلوبة.
 
مواضيع ذات صلة
ردّ إسرائيلي بالنار على مبادرة رئيس الجمهورية وتلويح بالتصعيد بعد زيارة البابا
lebanon 24
26/11/2025 06:58:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يفجر شقة سكنية خلال عملية عسكرية في مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية (الجزيرة)
lebanon 24
26/11/2025 06:58:56 Lebanon 24 Lebanon 24
التصعيد الاسرائيلي يرسم مخاوف أولية على زيارة البابا للبنان
lebanon 24
26/11/2025 06:58:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير إسرائيلي يتوعّد: العمليات العسكرية ستستأنف بعد هذه الصفقة!
lebanon 24
26/11/2025 06:58:56 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

شعبة العلاقات

قصر بعبدا

الجمهوري

إسرائيل

جمهورية

بيروت

الزمني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
22:09 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:03 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:15 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:20 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:09 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:31 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:09 | 2025-11-25
22:03 | 2025-11-25
22:15 | 2025-11-25
22:20 | 2025-11-25
23:09 | 2025-11-25
23:05 | 2025-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24