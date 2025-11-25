19
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
21
o
جونية
8
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
0
o
بشري
11
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
اغتيال الطبطبائي: هل يدفع المسار السياسي أو يعرقله؟
Lebanon 24
25-11-2025
|
23:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت روزانا بو منصف في" النهار": بدا "
حزب الله
" مفاخرا بالتحسب
الإسرائيلي
لرد فعل يمكن أن يقوم به انتقاما لاغتيال قائده العسكري هيثم علي الطبطبائي. هذا التحسب يعيد الألق إلى قدرته التي أضعفتها الحرب، ويعزز موقعه إزاء
إسرائيل
والداخل اللبناني معا، على أساس أنه لا يزال يمتلك القدرات المهمة على المواجهة والإيلام.
Advertisement
السؤال المثار يتصل بما إذا كانت العملية
الإسرائيلية
يمكن أن تعجل مسارا سياسيا في ظل اعتباره إنذارا بإمكان عودة الحرب عبر الرسائل المتبادلة بين إسرائيل وإيران في
لبنان
، أو تعرقله في ضوء اعتبار أوساط لبنانية أن الاستهداف الإسرائيلي الأول من هذا النوع في عهد الرئيس جوزاف عون يأتي ردا على مبادرته التفاوضية التي أطلق عناصرها في ذكرى
الاستقلال
. وتبعا لذلك، فإن رد فعل مسؤولين إيرانيين على اغتيال الطبطبائي كان غاضبا ويدفع وفق التصريحات العلنية إلى تصلب الحزب وحتى احتمال المواجهة مع إسرائيل.
هناك مساعٍ يبذلها المسؤولون مع الدول الصديقة لمنع تجدد حرب قد يصعب تجنبها وفق المعطيات التي نقلها الزوار الديبلوماسيون للبنان، ما لم يحصل تغيير ما أو مؤشرات لأي تغيير. ويبدو واضحا أن خريطة الطريق التي أعلنها رئيس الجمهورية وآلية التفاوض غير المباشر مع إسرائيل غير كافية في الظروف الراهنة، ما لم يبدأ لبنان باستكمال جدي لنزع سلاح الحزب خارج جنوب الليطاني، وهو لم يعط مؤشرات جدية في هذا الإطار، بل رغب في التفاوض، علما أن الحزب رافض لذلك.
ويخشى مراقبون أنه قد يكون ملائما للولايات المتحدة إلى حد كبير توجيه إسرائيل ضربات نوعية جديدة للحزب تقلص قدراته وتضعف ورقة
إيران
كذلك، فيما لا تزال ترفع سقوفها للتفاوض ولو أبدت استعدادها لذلك. وقد يكون مقنعا لها أيضا المنطق الإسرائيلي القائل بأن على إسرائيل إضعاف الحزب أكثر ومنعه من إعادة تأهيل نفسه في ظل عجز
الدولة اللبنانية
عن ذلك، وهو ما قد يصب في نهاية الأمر في مصلحة الأخيرة ولو تضررت صورتها. لذلك يخشى أن وساطة الدول الصديقة للبنان لن تنجح في الذهاب إلى سلام أو تهدئة جذرية لا تبدو ظروفهما متاحة.
مواضيع ذات صلة
بعد اغتيال الطبطبائي.. هل أنهت إسرائيل مسار التسويات وأقفلت باب المفاوضات؟
Lebanon 24
بعد اغتيال الطبطبائي.. هل أنهت إسرائيل مسار التسويات وأقفلت باب المفاوضات؟
26/11/2025 06:59:23
26/11/2025 06:59:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ترجيح تريث "حزب الله" في الرد على اغتيال إسرائيل الطبطبائي
Lebanon 24
ترجيح تريث "حزب الله" في الرد على اغتيال إسرائيل الطبطبائي
26/11/2025 06:59:23
26/11/2025 06:59:23
Lebanon 24
Lebanon 24
اغتيال الطبطبائي يعيد "ملف العملاء" الى الواجهة
Lebanon 24
اغتيال الطبطبائي يعيد "ملف العملاء" الى الواجهة
26/11/2025 06:59:23
26/11/2025 06:59:23
Lebanon 24
Lebanon 24
نجاة عون تحذر من تكرار سيناريو حرب بعد اغتيال الطبطبائي
Lebanon 24
نجاة عون تحذر من تكرار سيناريو حرب بعد اغتيال الطبطبائي
26/11/2025 06:59:23
26/11/2025 06:59:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولة اللبنانية
الإسرائيلية
الإسرائيلي
الاستقلال
اللبنانية
حزب الله
الجمهوري
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترسيم الحدود البحرية مع قبرص اليوم وسؤال نيابي للحكومة حول قانونية توقيع الاتفاقية
Lebanon 24
ترسيم الحدود البحرية مع قبرص اليوم وسؤال نيابي للحكومة حول قانونية توقيع الاتفاقية
22:09 | 2025-11-25
25/11/2025 10:09:47
Lebanon 24
Lebanon 24
قلق من التصعيد الاسرائيلي وزيارة جديدة لاورتاغوس وترقب للقاء وزير الخارجية المصري مع حزب الله
Lebanon 24
قلق من التصعيد الاسرائيلي وزيارة جديدة لاورتاغوس وترقب للقاء وزير الخارجية المصري مع حزب الله
22:03 | 2025-11-25
25/11/2025 10:03:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الجامعة اللبنانية على طاولة مجلس الوزراء غدا
Lebanon 24
الجامعة اللبنانية على طاولة مجلس الوزراء غدا
22:15 | 2025-11-25
25/11/2025 10:15:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ملف الانتخابات إلى طاولة الحكومة من جديد ومشروع القانون المعجّل الى اللجان
Lebanon 24
ملف الانتخابات إلى طاولة الحكومة من جديد ومشروع القانون المعجّل الى اللجان
22:20 | 2025-11-25
25/11/2025 10:20:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تمديد توقيف فضل شاكر الاحتياطي 70 يوماً
Lebanon 24
تمديد توقيف فضل شاكر الاحتياطي 70 يوماً
23:09 | 2025-11-25
25/11/2025 11:09:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
11:31 | 2025-11-25
25/11/2025 11:31:38
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثلة سورية وممثل لبناني تُشعل المواقع ..هل تخطيا الحدود الحمراء؟ (صور)
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثلة سورية وممثل لبناني تُشعل المواقع ..هل تخطيا الحدود الحمراء؟ (صور)
01:38 | 2025-11-25
25/11/2025 01:38:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استهداف الضاحية.. ما وضع حجوزات السفر إلى لبنان خلال زيارة البابا وماذا عن موسم الأعياد؟
Lebanon 24
بعد استهداف الضاحية.. ما وضع حجوزات السفر إلى لبنان خلال زيارة البابا وماذا عن موسم الأعياد؟
12:30 | 2025-11-25
25/11/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع مرض السرطان... وفاة فنانة عربيّة شهيرة جدّاً (صورة)
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع مرض السرطان... وفاة فنانة عربيّة شهيرة جدّاً (صورة)
06:24 | 2025-11-25
25/11/2025 06:24:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ضبط سيارة آتية من أوروبا إلى لبنان... ماذا وجدت قوى الأمن في داخلها؟
Lebanon 24
ضبط سيارة آتية من أوروبا إلى لبنان... ماذا وجدت قوى الأمن في داخلها؟
09:38 | 2025-11-25
25/11/2025 09:38:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:09 | 2025-11-25
ترسيم الحدود البحرية مع قبرص اليوم وسؤال نيابي للحكومة حول قانونية توقيع الاتفاقية
22:03 | 2025-11-25
قلق من التصعيد الاسرائيلي وزيارة جديدة لاورتاغوس وترقب للقاء وزير الخارجية المصري مع حزب الله
22:15 | 2025-11-25
الجامعة اللبنانية على طاولة مجلس الوزراء غدا
22:20 | 2025-11-25
ملف الانتخابات إلى طاولة الحكومة من جديد ومشروع القانون المعجّل الى اللجان
23:09 | 2025-11-25
تمديد توقيف فضل شاكر الاحتياطي 70 يوماً
23:02 | 2025-11-25
هذه معايير ردّ "حزب الله"
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
26/11/2025 06:59:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
26/11/2025 06:59:23
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
26/11/2025 06:59:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24