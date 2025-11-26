لا اجابات من باسيل

Advertisement

لا يعطي رئيس" " اي اجابة للطامحين العونيين في ما يتعلق بالانتخابات النيابية المقبلة، خصوصا لجهة الاسماء التي يريد تبنيها ودعمها في هذه المعركة.وبحسب مصادر مطلعة فإن لا يحسم ما اذا كان سيتبنى هذا المرشح او ذاك بل يعطي اشارات ايجابية للجميع ليستمروا في العمل الانتخابي لكنه لا يعطي اي ضمانة لاحد.وتتوقع المصادر ان تستمر هذه المماطلة لعدة اسابيع وربما اشهر في بعض الدوائر ، كي يحسم باسيل تحالفاته أولا وقدرة كل مرشح على الحشد والاستقطاب.