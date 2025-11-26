Advertisement

لبنان

لا اجابات من باسيل

Lebanon 24
26-11-2025 | 02:15
لا يعطي رئيس"التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل اي اجابة للطامحين العونيين في ما  يتعلق بالانتخابات النيابية المقبلة، خصوصا لجهة الاسماء التي يريد تبنيها ودعمها في هذه المعركة.
وبحسب مصادر مطلعة فإن باسيل لا يحسم ما اذا كان سيتبنى هذا المرشح او ذاك بل يعطي اشارات ايجابية للجميع ليستمروا في العمل الانتخابي لكنه لا يعطي اي ضمانة لاحد.
وتتوقع المصادر ان تستمر هذه المماطلة لعدة اسابيع وربما اشهر في بعض الدوائر الانتخابية، كي يحسم باسيل تحالفاته أولا وقدرة كل مرشح على الحشد والاستقطاب.






المصدر: لبنان 24
لبنان

