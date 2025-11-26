عبدالله أثنى على الدور التاريخي الذي تقوم به القاهرة على خط بيروت

Advertisement

رأى النائب ان "زيارة المصري ، هي استكمال للزيارة السابقة للمدير العام للمخابرات فيما لم يتلقَّ أي جواب من العدو بشأن الطرح المصري"، متمنيا أن "يستمر هذا المسعى المصري كما كل مسعى عربي لحماية لبنان ومحاولة الحدّ من الخسائر".واعتبر أن "مصر تحاول أن تُحدث خرقًا في الوضع المتوتّر مع العدو الإسرائيلي سعيًا إلى تثبيت ضمانة لوقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات وحماية لبنان"، مثنيا على "الدور التاريخي الذي تقوم به على خط بيروت".أما في الشأن الانتخابي، فأكد ان "قانون الانتخاب لا يزال قيد والعمل جار وسط توافق كل الكتل السياسية على وجوب اجراء الاستحقاق في موعده الدستوري".