لبنان

عبدالله أثنى على الدور التاريخي الذي تقوم به القاهرة على خط بيروت

Lebanon 24
26-11-2025 | 02:53
 رأى النائب بلال عبدالله ان "زيارة وزير الخارجية المصري بيروت، هي استكمال للزيارة السابقة للمدير العام للمخابرات المصرية فيما لم يتلقَّ لبنان أي جواب من العدو الإسرائيلي بشأن الطرح المصري"، متمنيا أن "يستمر هذا المسعى المصري كما كل مسعى عربي لحماية لبنان ومحاولة الحدّ من الخسائر".
واعتبر أن "مصر تحاول أن تُحدث خرقًا في الوضع المتوتّر مع العدو الإسرائيلي سعيًا إلى تثبيت ضمانة لوقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات وحماية لبنان"، مثنيا على "الدور التاريخي الذي تقوم به القاهرة على خط بيروت".

أما في الشأن الانتخابي، فأكد ان "قانون الانتخاب لا يزال قيد النقاش والعمل جار وسط توافق كل الكتل السياسية على وجوب اجراء الاستحقاق في موعده الدستوري".
