لبنان

عون يستقبل وزير الخارجية المصري: تشديد على دعم مصر للبنان

Lebanon 24
26-11-2025 | 04:05
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي دعم مصر للبنان وضرورة وقف كافة خروقات إسرائيل لسيادته ووحدة أراضيه.
كلام عاطي جاء بعد لقائد والوفد المرافق الرئيس جوزف عون، حيث أشار إلى أن "نقوم بجهد مكثف لتجنيب لبنان أي عدوان ونحن معنيون باستقرار"، كاشفاً أنه نقل للرئيس عون توجيهات الرئيس المصري بتقديم كل سبل الدعم لوقف الأعمال العدائية.

كما شدد على أن لدينا علاقات وثيقة بكل أطياف الشعب اللبناني وكل جهود مصر نابعة من نوايا صادقة
 
