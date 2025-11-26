عون يستقبل وزير الخارجية المصري: تشديد على دعم مصر للبنان

Advertisement

أكد المصري بدر عبدالعاطي دعم مصر للبنان وضرورة وقف كافة خروقات لسيادته ووحدة أراضيه.كلام عاطي جاء بعد لقائد والوفد المرافق الرئيس ، حيث أشار إلى أن "نقوم بجهد مكثف لتجنيب أي عدوان ونحن معنيون باستقرار"، كاشفاً أنه نقل للرئيس عون توجيهات بتقديم كل سبل الدعم لوقف الأعمال العدائية.كما شدد على أن لدينا علاقات وثيقة بكل أطياف الشعب اللبناني وكل جهود مصر نابعة من نوايا صادقة