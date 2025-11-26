منصة مالية شهيرة متهمة بدعم "حزب الله".. وشكوى أميركية تطالها

ذكرت تقارير جديدة أنّ أميركيين رفعوا دعوى قضائية ضدّ منصة "باينانس" ومؤسسها تشانغبنغ تشاو، بتهم تتعلق بدعم حركة " " وتسهيل دفع ملايين الدولارات إلى الحركة وغيرها من الجماعات مثل " " التي تصنفها "منظمات إرهابية".

وذكرت الشكوى أنَّ "أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم غسلت أمولاً لحماس، حتى بعد إقرارها بالذنب في تشرين الثاني 2023، ودفع غرامة جنائية قيمتها 4.32 مليار دولار، لانتهاكها القوانين الاتحادية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والعقوبات".





وتقول الشكوى أيضاً إنَّ "باينانس أدّت عمداً دور الملاذ للأنشطة غير المشروعة"، وأضافت: "حتى يومنا هذا، لا توجد أي إشارة إلى أن باينانس غيّرت نموذج عملها الأساسي بصورة جوهرية".





وتشمل قائمة المدعين 306 أميركيين زعموا أنهم تضرروا من هجوم السابع من تشرين الأول 2023، الذي نفذته حركة "حماس" على مواقع عسكرية إسرائيلية في محيط ، ومنهم أقارب أشخاص قُتلوا أو أصيبوا أو أُخذوا أسرى.





واتهم هؤلاء الأشخاص شركة باينانس بمساعدة حركة حماس و "حزب الله" في وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والحرس الثوري ، على نقل أكثر من مليار دولار عبر منصتها، بما في ذلك أكثر من 50 مليون دولار بعد هجوم السابع من تشرين الأول 2023.

