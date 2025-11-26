22
لبنان
منصة مالية شهيرة متهمة بدعم "حزب الله".. وشكوى أميركية تطالها
Lebanon 24
26-11-2025
|
03:51
A-
A+
ذكرت تقارير جديدة أنّ أميركيين رفعوا دعوى قضائية ضدّ منصة "باينانس" ومؤسسها تشانغبنغ تشاو، بتهم تتعلق بدعم حركة "
حماس
" وتسهيل دفع ملايين الدولارات إلى الحركة وغيرها من الجماعات مثل "
حزب الله
" التي تصنفها
الولايات المتحدة
"منظمات إرهابية".
وذكرت الشكوى أنَّ "أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم غسلت أمولاً لحماس، حتى بعد إقرارها بالذنب في تشرين الثاني 2023، ودفع غرامة جنائية قيمتها 4.32 مليار دولار، لانتهاكها القوانين الاتحادية
الأمريكية
المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والعقوبات".
وتقول الشكوى أيضاً إنَّ "باينانس أدّت عمداً دور الملاذ للأنشطة غير المشروعة"، وأضافت: "حتى يومنا هذا، لا توجد أي إشارة إلى أن باينانس غيّرت نموذج عملها الأساسي بصورة جوهرية".
وتشمل قائمة المدعين 306 أميركيين زعموا أنهم تضرروا من هجوم السابع من تشرين الأول 2023، الذي نفذته حركة "حماس" على مواقع عسكرية إسرائيلية في محيط
قطاع غزة
، ومنهم أقارب أشخاص قُتلوا أو أصيبوا أو أُخذوا أسرى.
واتهم هؤلاء الأشخاص شركة باينانس بمساعدة حركة حماس و "حزب الله" في
لبنان
وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والحرس الثوري
الإيراني
، على نقل أكثر من مليار دولار عبر منصتها، بما في ذلك أكثر من 50 مليون دولار بعد هجوم السابع من تشرين الأول 2023.
