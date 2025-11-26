Advertisement

لبنان

وزير الخارجية المصري من بعبدا: نبذل الجهد لتجنيب لبنان أي ويلات وتصعيد

Lebanon 24
26-11-2025 | 04:05
أكد وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي بعد لقائد الرئيس جوزف عون في قصر بعبدا أن "أزور لبنان للمرة الرابعة خلال عام ونصف العام ما يعكس الاهتمام الذي توليه مصر لأمن واستقرار لبنان وهذه الزيارة تأتي بتوجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي".
واكد "أهمية التنسيق القائم بين البلدين الشقيقين ودعم مصر الكامل لمبادرة الرئيس عون التي أطلقها خلال عيد الاستقلال لجهة استعداد الجيش اللبناني لتسلّم كل النقاط في الجنوب".

اضاف:" أكدت دعم مصر الكامل لقرار الحكومة اللبنانية لحصر السلاح ونقوم بجهد كبير لتجنيب لبنان أي مخاطر أو ميول عدوانية ضد أمنه وسلامته وهذه الجهود لن تتوقف".

ودعا الى "وقف كل الانتهاكات الإسرائيلية فوراً وتوجيهات الرئيس السيسي بتقديم كل سبل الدعم والمساعدة وتسخير شبكة العلاقات المصرية من أجل دعم التهدئة وتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية والعمل على نزع فتيل أي تصعيد محتمل".

وقال:" القاهرة تنطلق من محددات ترتكز على الدعم الكامل للبنان ومصر لن تألو جهداً للعمل من أجل خفض التصعيد ونزع فتيل الأزمة. نخشى من أي احتمالات للتصعيد وعلى أمن واستقرار لبنان ونبذل الجهد لتجنيب لبنان أي ويلات وتصعيد والمطلوب هو البناء على رؤية الرئيس عون ومبادرته الأخيرة".

ولفت الى ان "بسط سلطة الدولة أمر مهمّ جداً وهناك تناغم بين الموقفين المصري واللبناني وفق طرح الرئيس عون"، واشار الى ان "غطرسة القوة لن تؤمّن الاستقرار لإسرائيل والمنطقة ونحن مع الحلول الديبلوماسية والسياسية لا العسكرية".

واكد ان "المنطقة برمّتها على شفا التصعيد الكامل وهذا لا يخدم أي فريق على الإطلاق ونوظّف اتصالاتنا لخدمة خفض التصعيد من خلال الحوار المباشر أو غير المباشر".
